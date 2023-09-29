Merkez Bankası Başkanı Erkan TBMM’de sunum yapacak
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM'deki ilk sunumunda Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapacak. Faiz ve KKM uygulamasına ilişkin kararların toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması bekleniyor.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na 3 Ekim’de sunum yapacak.
Erkan’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 3 Ekim’de toplanacak Komisyonda, milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.
TCMB Kanunu’na göre, Başkan’ın Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.
KKM VE FAİZ KONUSU ÖNE ÇIKACAK
Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde sunum yapması bekleniyor.
TCMB’nin son dönemde aldığı faiz ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin kararlarının yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması bekleniyor.
Erkan’ın TBMM’ye gelmesi planlanan Merkez Bankası’na ilişkin yasal düzenlemeler hakkında da bilgi vermesi planlanıyor. (AA)