Moody’s: Çevresel risklerden kaynaklı 4 trilyon dolarlık borç bulunuyor

Moody's, çevresel risk altındaki borçların 2015'ten bu yana iki kattan fazla arttığını belirtti. Buna göre, petrol ve gaz, madencilik ve kimya sektörleri en yüksek riskle karşı karşıya olan sektörler.

Sozcu.com.tr

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s raporuna göre, çevresel risklere daha fazla maruz kalan borç miktarı on yıldan kısa bir süre içinde iki kattan fazla artarak 4 trilyon doların üzerine çıktı.

Moody’s dün yayınladığı bir raporda, iklim değişikliği, atık ve kirlilik gibi çevresel baskıların 82 trilyon dolarlık borcu oluşturan 90 sektör üzerindeki potansiyel kredi etkisini araştırdı. Rapora göre en çok risk altında olanlar arasında petrol ve gaz, madencilik ve kimyasallar yer aldı.

PEK ÇOK SEKTÖR BÜYÜK RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA

Rapor, küresel ısınmanın gezegen üzerindeki yıkıcı etkilerinin nasıl ele alınacağını tartışmak üzere politikacılar, diplomatlar, finansörler ve iş dünyası liderlerinin bir araya geleceği Dubai’deki COP28 iklim değişikliği konferansının başlamasından sadece birkaç gün önce yayınlandı.

Moody’s, “Bir dizi küresel sektör, yükselen deniz seviyeleri, kasırgalar, karbon emisyonları, kirlilik, biyoçeşitliliğe yönelik tehditler ve diğer çevresel baskılar nedeniyle borçlarını ödeme kabiliyetlerinin potansiyel olarak daha büyük risklere maruz kalacağını görecek” dedi.

YÜKSEK RİSKLİ KREDİLER PETROL VE GAZ SEKTÖRÜNDEN

Yüksek çevresel kredi riskiyle karşı karşıya olan borçların büyük bir kısmını şirket finansmanı bölümü oluştururken, petrol ve gaz sektöründeki şirketler 4 trilyon dolarlık rakamın yaklaşık 1,7 trilyon dolarını kapsadı. Kimyasallar ise yaklaşık 594 milyar doları temsil etmektedir.

Öte yandan raporda, çevresel faktörlerden kaynaklanan düşük kredi riskiyle karşı karşıya olan bankalar, karbon dönüşüm hedeflerini tutturmak için müşteriler, yatırımcılar ve düzenleyicilerin artan baskısıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

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