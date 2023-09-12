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Motorine zam geliyor

Akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları yine artacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:35 - 12 Eylül 2023 Güncellenme:
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Motorine zam geliyor

Akaryakıtta seçim sonrası hızlanan zam yağmuru bugün de devam edecek.

Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 2 lira zam gelecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40 TL’ye, Ankara'da 40,54 TL'ye, İzmir'de 40,71 TL’ye yükselecek.

Böylece motorinin litresinde ilk kez 40 lira eşiği aşılmış olacak.

Benzine ise yarın itibarıyla yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

SEÇİM SONRASI YÜZDE 115 ZAM

Öte yandan, 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi.

Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı.

Seçim öncesinde döviz kurlarını rezerv satarak tutan ve vergi indirimleri yapan hükümet, seçimin hemen ardından kuru yükseltmiş ve tarihi vergi zamları yapmıştı.

Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aşmış olacak.

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