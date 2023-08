Pahalı mazot ucuz balığı vurdu

Seçimin hemen ardından akaryakıt fiyatlarına yapılan devasa zamlar, ucuz balık yemek için 1 Eylül’ü bekleyen vatandaşın umudunu kırdı.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, bu yıl başta hamsi olmak üzere denizlerimizde balık bolluğu yaşanacağını ancak aşırı pahalı olan mazot fiyatları nedeniyle birçok teknenin balığa çıkamayacağını söyledi. Bazı büyük tekne sahiplerinin de maliyeti kurtarmak için aşırı av yaparak balık nesline zarar verebileceğine dikkat çeken Özkaya, halkın ucuz balık yiyebilmesi için balıkçılara ÖTV'siz motorin (mazot) verilmesini istedi.

BALIKTA KOTA TALEBİ

Özkaya, balık neslinin korunması ve halkın fiyat dalgalanması olmadan düzenli balık yiyebilmesi için balık avına ‘kota' getirilmesini de önerdi ve “Aksi halde balık neslinin 2040'ta tamamen yok olma riski var” uyarısı yaptı. Özkaya, balığın dar gelirli aileler için en önemli protein kaynağı haline geldiğini söyledi. Etin ucuz olduğu dönemlerde 1 kilo balık fiyatının 2 kilo et fiyatına karşılık geldiğini belirten Özkaya, “Bugün ise 1 kilo et 2-3 kilo balık fiyatına denk geliyor. Et yiyemeyenler balık yiyor” dedi. Özkaya, motorine destek verilmesi halinde bu yıl halkın ucuz balık yiyebileceğini de vurguladı.

Ağlar 1 Eylül'de atılacak

Balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağının son bulacağı 1 Eylül'de ağ atmak için hazırlıklarını sürdürüyor.