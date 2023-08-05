Pazarcı zamları mizaha vurdu

Enflasyondaki yükseliş, hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını etkiledi. Maliyetlerle başa çıkamayan esnaf, mizaha sarılarak fiyat etiketlerine. ‘Benim günahlarımı da TÜİK hesaplasın’, ‘Garibank’ yazmaya başladı

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarihi bir yükselişe geçen enflasyon, semt pazarlarına yansıdı. Fiyatlardaki artış vatandaşı düşündürürken, pazar esnafı da yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıllara göre giderleri üç kat artan esnaf, vatandaşın dikkatini çekmek için tezgahları ilginç mesajlarla süsledi. Denizli'de ‘sosyete pazarı' adıyla bilinen Çarşamba Pazarı'nda patates ve soğan satan bir esnaf, enflasyon rakamlarını düşük açıkladığı için eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gödermede bulunarak, tezgahına “Benim günahlarımı da TÜİK hesaplasın” yazdı.

DERTLİ GEZEN TAVUK

Kentteki Pelitlibağ Pazarı'nda ise esnaf Mustafa Bostan, “Kaynana dili gibi acı” etiketiyle vatandaşın ilgisini çekmeye çalıştı. Maliyet artışlarına dikkat çeken Bostan, “Geçen yıl kilosu 20 lira olan poşetin şimdi 700 gramı 40 lira” dedi. Tezgahını “Ben zaten hep yarım koli alıyorum”, “Param yok çocuğum çok diyene kredi kartı geçerlidir, Garibank”, “Dertleriyle baş başa gezen tavuk” ve “Yumurta zammına erişim engeli geldi” yazılı etiketlerle süsleyen Mustafa Düzgün de “Hem ilgi çekmek hem de mesaj vermek için için bunları yazdım. Deprem zamanı, ‘İnsanlar evini terk etmek zorunda kaldı, kimileri masasını terk etmek zorunda kalmadı' yazmıştım. Bu mesajlarla hayat pahalılığına da göndermede bulunuyoruz. Fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz. Maliyetler ise üçe katladı” dedi.

10 liralık biber alıyorlar

Pazarda bir kilogram biberin 25 TL'ye satıldığını söyleyen pazarcı esnafı Mustafa Bostan, “25 liraya biber mi olur? Vatandaş nasıl alsın? Bu biberin 10-15 liradan satılıyor olması gerekirdi. O zaman herkes yiyebilirdi. Şimdi parası olan yiyor. Vatandaş gelip 10 liralık biber alıyor”

diye konuştu.

Fiyatlar ENAG'a göre normal

Denizli'deki Pelitlibağ Pazarı'nın esnafları arasında yer alan Salih Erenler ise “Alım gücü ihtiyaca göre değişiyor. İnsanların ihtiyacı varsa parasına pek bakmıyor. Satışlarda bir değişiklik yok. Biz insanlara espritüel yaklaşmak istedik. Farkımız olsun istedik” diye konuştu. Pazara alışverişe gelen ve sebze, meyve fiyatlarının etiketlerini işaret eden bir vatandaş ise “Fiyatlar ENAG'a göre normal, TÜİK'e bakarsan değil” ifadelerini kullandı.