Ramazan pidesinde azami fiyat belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına dair açıklama yaptı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına dair açıklama yaptı ve “Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor” dedi.
Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin ise “Ekmek fiyatında bir değişiklik yok, ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor” dedi. (DHA)