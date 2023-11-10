Rantsal dönüşüm 3 kent için çıkarıldı

Kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni yasanın ilk hedefinde İstanbul, Hatay ve Antalya’nın olduğu belirtildi. Üç kentte ranta ayrılacak yerlerin önceden belirlendiği iddia ediliyor.

Erdoğan SÜZER

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TBMM'den alelacele geçirilen kentsel dönüşüm yasasıyla öncelikli olarak İstanbul, Antalya ve Hatay'daki gayrimenkullerin ranta dönüştürüleceği öne sürüldü. Düzenlemeyi değerlendiren kaynaklar, depremde yerle bir olan Hatay ile İstanbul ve Antalya başta olmak üzere büyük kentlerdeki rant potansiyeli yüksek gayrimenkullerin ‘rezerv alan' maddeleri işletilerek hak sahiplerinin elinden alınacağını, yerlerine lüks rezidans, alışveriş merkezleri ve otellerin yapılabileceğini iddia etti.

‘YASAYI BEKLİYORLARDI'

Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, artık dilediği yerdeki dilediği alanı, üzerinde ev olup olmadığına bakmaksızın ‘rezerv alanı' ilan edebilecek. Rezerv alanı ilan edilen yerlerde evi, dükkanı olanlar 90 gün içinde başka yerlere gönderilebilecek. Bu alanlar tamamen yıkılıp TOKİ'ye ya da büyük müteahhitlik firmalarına verilerek ranta dönüştürülebilecek.

Bugüne kadar birçok kentte çok sayıda vatandaşın evinin olduğu alanlar, rezerv alan ilan edildi. Konu yargıya taşınınca mahkemeler sadece boş alanların rezerv alan ilan edilebileceği gerekçesiyle yürütmeleri durdurdu. Yeni yasayla birlikte mahkeme engeline takılmadan her yerin rezerv alan ilan edilebileceğini öne süren kaynaklar, “Depremde yerle bir olan Hatay yeniden kurulurken, özellikle rantı yüksek bölgelerinin rezerv alan ilan edilerek hak sahiplerinin elinden alınacağı konuşuluyor. İstanbul'da vatandaşın, kamunun ya da askeriyenin elinden alınıp ranta dönüştürülmek istenen birçok yer için uzun süredir bu yasanın çıkması bekleniyordu. Antalya da yüksek rantıyla ilk uygulama alanlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.

Mülkiyet hakkı ihlali yaşanıyor

CHP'li milletvekilleri, TBMM'de yapılan görüşmeler sırasında insanların tapulu ev ve işyerlerine el konulabileceğini, düzenlemedeki mülkiyet hakkına aykırı olan maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını söyledi. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için hedefe konulan yerlerin rezerv alan ilan edilerek kısa sürede ranta dönüştürülebileceği dile getiriliyor. Bu kapsamda ev ve işyerleri ellerinden alınan vatandaşların başka yerlere gönderilebileceği de öne sürülüyor.