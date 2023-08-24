Rekabet Kurumu 4 yayınevi ve 5 özel okul hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, eğitim sektöründe faaliyet gösteren 4 şirket ve Kocaeli’deki 5 özel okul hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri, Batuksan Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık, Bilfen Yayıncılık ile Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri’ne soruşturma açıldı.

Şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, dağıtıcılar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturmada şirketlerin dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği ve pasif satışlarını engellediği, bayilerin sözleşme konusu mal veya hizmetleri satacağı bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirdiği belirtildi.

Yayıncıların yanında özel okullara da soruşturma geldi. Kurul, Kocaeli’de faaliyet gösteren Ali Korkmaz Özel Eğitim Kurumları, İzmat Özel Eğitim, Murat Yıldırım Eğitim Hizmetleri, Özel Küçükaydın Eğitim Hizmetleri ile Sungurbey Eğitim ve Ticaret hakkında da soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

CANIN EUROASIA HAKKINDA SORUŞTURMA

Rekabet Kurulu, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ’nin Canon markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı da tamamlayarak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun’u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor. (AA)