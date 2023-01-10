Rolls-Royce satış rekoru kırdı: Zenginlerin harcamaları yavaşlamadı

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce 2022'de satış rekoru kırdı. Bu durum, küresel ekonomideki yavaşlama işaretlerinin zenginlerin harcama alışkanlıklarına yansımadığının göstergesi olarak görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde hakim olan ekonomik durgunluk zenginlerin lüks tüketim alışkanlıklarına henüz yansımadı. 2022’de lüks otomobil markası Rolls-Royce satış rekoru kırdı.

Şirket CEO’su Torsten Muller-Otvos’un açıkladığı verilere göre Rolls-Royce, durgunluk korkularına rağmen 500 bin dolarlık araçlarına olan talebin güçlü kalması nedeniyle 2022’de rekor sayıda otomobil sattı.

ŞİRKET TARİHİNİN EN YÜKSEK SATIŞI

Rolls-Royce 2022’de 6 bin 21 otomobil teslim ederek satışlarını 2021’e göre yüzde 8 artırdı. Böylece şirket tarihinde ilk kez 6 bin sınırını geçti. BMW’nin sahibi olduğu İngiliz otomobil üreticisinin araçlarının ortalama fiyatı geçen yıl 534 bin dolara yükselmişti..

Muller-Otvos, ABD’nin 2022’de Rolls-Royce için en büyük pazar olduğunu söylerken buradaki satışlar küresel satışların yüzde 35’ini oluşturdu. Şirketin ikinci en büyük pazarı olan Çin küresel satışların yüzde 25’ini oluşturdu. Muller-Otvos, Çin’in yeniden açılmasıyla bu ülkenin gelecekte şirketin en büyük pazarı haline gelebileceğini belirtti.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ARAÇ ÜRETİYOR

Lüks otomobil üreticisi, geçtiğimiz yıl Ortadoğu’daki zenginlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Dubai’de bir özel ofis açarken önümüzdeki aylarda dünya çapında daha fazla özel ofis açacağını duyurdu.

Şirket sipariş usulü çalışan müşterilerin satın alacağı otomobilleri özelleştirmesine olanak tanıyor. Benzersiz boya renklerinden ipek işlemeli tavan döşemelerine, türünün tek örneği ahşap malzemelere ve kişiselleştirilmiş şampanya sandıklarına kadar her şey müşterinin isteğine göre dizayn edilebiliyor.

2023’TEN BEKLENTİ YÜKSEK

2023 ile ilgili de konuşan Muller-Otvos, bu kadar erken tahminde bulunmanın zor olduğunu ancak göstergelerin güçlü bir potansiyele işaret ettiğini söyledi.

Muller-Otvos, “Durgunluk eğilimlerinden muaf olduğumuzu söylemiyorum. İşimizin etkilendiği yıllar gördük. Ancak 2023’te güçlü bir yıl daha geçireceğimiz konusunda temkinli bir şekilde iyimserim” dedi.

Muller-Otvos, Rolls-Royce’un herhangi bir potansiyel durgunluğa karşın halihazırda büyük bir sipariş yığını olduğunu söyledi. Ön siparişlerin teslim edilmesi yaklaşık bir yıl sürüyor. Bu da, bugün bir Rolls-Royce satın alan bir müşterinin 10 ay ile bir yıl arasında beklemesi anlamına geliyor.