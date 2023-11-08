Rusya Merkez Bankası’ndan dijital ruble açıklaması

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rublenin uluslararası işlemlerde kullanılmasına yönelik görüşmeler yaptıklarını söyledi.

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rubleye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve 2024'te pilot programı genişletmeyi planladıklarını belirterek, “Teknolojik olarak sistemlerimiz diğer ülkelerin sistemleriyle etkileşime hazır, bazı ülkelerle istişareler yapıyoruz, müzakereler yürütüyoruz” dedi.

Nabiullina, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulundu.

Rus yatırımcıların yabancı menkul kıymetlerden yaklaşık 4 milyar dolar “kurtarmayı” başardığına işaret eden Nabiullina, “Yani risk bu miktar kadar azaltıldı. Yabancı menkul kıymetlere sahip olmanın belirli riskler taşıdığı konusunda her zaman uyardık. Bu nedenle vasıfsız yatırımcıların yabancı menkul kıymet satın alması yasaklandı” diye konuştu.

Yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulmasının olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Nabiullina, “Meşru çıkarlarımızı korumak için her türlü adımı atacağız. Ancak bunun genel olarak küresel finansal sistemin gelişimi açısından emsal niteliğinde olumsuz sonuçları olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Nabiullina, Batılı ülkelerin Moskova Borsası'na yönelik yaptırım uygulama ihtimalini de değerlendirdiklerini dile getirerek, “Finansal altyapı tehlikelerini, çeşitli yaptırımları, bu tehlikeleri azaltacak modellemeleri sürekli olarak değerlendiriyoruz. Moskova Borsası’nda sadece yabancı enstrümanlarda değil, farklı alım satım türleri de bulunuyor. Bu tehlikeleri değerlendiriyoruz ve farklı durumlarda ne gibi önlemler almamız gerektiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

2025’TE DAHA KİTLESEL UYGULAMAYA GEÇECEK

Rusya Merkez Bankasının bir süredir dijital ruble üzerine yürüttüğü deneme çalışmalarına da değinen Nabiullina, “Şu anda testler planlandığı gibi gidiyor. Önemli teknolojik detaylar, temel işlemler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Gelecek yıl bu pilot uygulamayı katılımcı sayısı ve operasyon türleri açısından genişletmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar planlarımız 2025 yılında daha kitlesel bir uygulamaya geçmek ama bunu ancak denemelerin tüm aşamalarını başarıyla geçersek yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Nabiullina, dijital rublenin uluslararası işlemlerde kullanılmasına yönelik de görüşmeler yaptıklarına dikkati çekerek, “Teknolojik olarak sistemlerimiz diğer ülkelerin sistemleriyle etkileşime hazır, bazı ülkelerle istişareler yapıyoruz, müzakereler yürütüyoruz. Ama bu karar karşılıklı olarak alınır. Sadece bizim isteğimiz değil, diğer ülkelerdeki ortaklarımızın da isteği önemli” diye konuştu. (AA)

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