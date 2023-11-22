Rusya’nın Çin’e doğalgaz sevkiyatı 100 milyar metreküpe ulaşacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Çin'e toplam doğalgaz sevkiyat hacmi yaklaşık 100 milyar metreküpe ulaşacak" dedi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Çin’e boru hattı üzerinden 22 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacağını belirterek, “Moğolistan’dan geçecek Sibirya’nın Gücü 2 boru hattı projesinde çalışma sürüyor. Sonuç olarak Çin’e toplam doğalgaz sevkiyat hacmi yaklaşık 100 milyar metreküpe ulaşacak” dedi.

Novak, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rus enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus akaryakıt ve enerji sektöründe teknik ekipman ithalatında dışa bağımlılığı azalttıklarına işaret eden Novak, “Teknolojik egemenlik konusundan bahsetmek istiyorum. Bunu akaryakıt ve enerji sektöründe etkin bir şekilde başarıyoruz. Son 10 yılda sanayinin ithalat bağımlılığını yüzde 67’den yüzde 38’e düşürmeyi başardık” şeklinde konuştu.

MOTORİN İHRACAT YASAĞI KALKABİLİR

Rusya’nın benzin ihracat yasağını geçen hafta kaldırdığını anımsatan Novak, motorin ihracatına yönelik yasağı da yakın zamanda kaldırmayı planladıklarını söyledi.

Novak, Çin’e yönelik Rus gazı sevkiyatına ilişkin de “Bu yıl itibarıyla 22 milyar metreküp hacmine ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Söz konusu güzergahta Sibirya’nın Gücü boru hattının 38 milyar metreküp kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Novak, “Bu kapasiteye 2025 yılında ulaşacağız. Moğolistan’dan geçecek Sibirya’nın Gücü 2 boru hattı projesinde çalışma sürüyor. Sonuç olarak Çin’e toplam doğalgaz sevkiyat hacmi yaklaşık 100 milyar metreküpe ulaşacak” diye konuştu. (AA)

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