Türkiye’nin Rusya’dan mazot ithalatı rekor seviyeye yakın

Refinitiv'in verisine göre, Rusya'nın Baltık Denizi ile Karadeniz'deki limanlarından Türkiye'ye yaptığı mazot ihracatı mart ayında 1,2 milyon tonu geçerek, geçen ay ulaşılan 0,8 milyon tonluk tarihi hacmi geçti.

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Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrol ürünlerine yasak uygulamasıyla tüccarlar yeni pazarlarda faaliyet göstermeye başlarken, Rusya’nın Brezilya, Türkiye ve Afrika ülkelerine mazot ihracatı Mart ayında tarihi seviyeye yükselmeye doğru gidiyor.

Rus petrol ürünlerine yönelik kapsamlı AB ambargosunun 5 Şubat’ta uygulanmaya başlamasının ardından Rus mazot sevkiyatları Avrupa yerine Afrika, Asya ve Orta Doğu’daki limanlara yönlendirilmiş ve gemiden gemiye yüklemeler artmıştı.

1,2 MİLYON TONU GEÇTİ

Refinitiv’in verisine göre, Rusya’nın Baltık Denizi ile Karadeniz’deki limanlarından Türkiye’ye yaptığı mazot ihracatı mart ayında 1,2 milyon tonu geçerek, geçen ay ulaşılan 0,8 milyon tonluk tarihi hacmi geçti. (REUTERS)

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