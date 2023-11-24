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Sanayide kapasite kullanım oranı kasımda arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:08 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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Sanayide kapasite kullanım oranı kasımda arttı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,5’e yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, bu dönemde  0,6 puan artarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti.

KKO, kasımda yatırım mallarında 0,1 puan artışla yüzde 78,9, ara mallarda 0,5 puan artışla yüzde 76,7, tüketim mallarında 0,8 puan artışla yüzde 74,6 oldu.

Söz konusu veriler, 2023 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1760 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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