Şehir hastaneleri bütçeyi tüketti

AKP iktidarının ‘sağlıkta dönüşüm’ adı altında hayata geçirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ‘hayalim’ dediği şehir hastanelerinin kira bedeli için bu yıl 27.5 milyar TL’lik bütçe ayrıldı. Ancak söz konusu bütçenin büyük bir kısmı şimdiden tükendi. Harcanan miktar yılın başından bugüne kadar 22.5 milyar TL’ye kadar ulaştı.

Başak KAYA

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‘YANDAŞIN CEBİNE AKACAK'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 25 yıllık sözleşmelerle vatandaşın vergilerinin ipotek altına alındığını belirterek, “Döviz kuru üzerinden yapılan anlaşmalara bütçe yetişmiyor. Dövizdeki artışla birlikte yıl sonuna kadar bir bu kadar daha belki çok daha fazla ödeme, şehir hastaneleri için iktidar yandaşı müteahhitlerin cebine akacak” dedi.

Yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin kamuya büyük mali yük getirdiğine dikkat çeken Emir, “2023 yılı başında hazırlanan bütçede hastane yatırımlarının kullanım bedeli, yani kira için 27.5 milyar TL'lik bir kalem ayrılmıştı. Ancak yılbaşından bugüne kadar harcanan toplam para 22.5 milyar TL'ye kadar ulaştı” ifadelerini kullandı. “Bu bütçenin şimdiden neredeyse tamamı tüketildi” açıklamasını yapan Emir, “Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerine artık bütçe yetiştiremez hale geldi” dedi.

‘Diğer kalemler için bütçe kalmadı'

Şehir hastanelerine ayrılan bütçenin diğer kalemleri etkilediğini aktaran CHP Milletvekili Murat Emir, “Bütçe kalemi buralara harcanınca koruyucu hekimlik, bağımlılıkla mücadele, halk sağlığı gibi kalemlere ayıracak bütçe de kalmıyor. Şehir hastaneleri dışındaki yatırımlarda da ciddi sorunlar var. Kamu hastanelerinin ihaleleri bir bir erteleniyor” dedi.