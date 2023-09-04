Şimşek: Enflasyonla mücadele zaman alacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama geldi.
“Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz” diyen Şimşek, şöyle dedi:
“Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız.”
TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre, ağustosta aylık enflasyon yüzde 9,09, yıllık enflasyon yüzde 58,94 oldu. 8 aylık enflasyon yüzde 43,06 olarak gerçekleşti. ENAG ise enflasyonu, aylık bazda yüzde 8,59, yıllık bazda yüzde 128,05 olarak açıkladı.