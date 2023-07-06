Şimşek’ten mali disiplin vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programlarının üç temel bileşenini mali disiplin, tek haneli enflasyon ve yapısal reformlar olarak özetledi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide izledikleri yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Programımızın üç temel bileşeni var” diyen Şimşek, bunların ilkinin ‘mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi’ olduğunu söyledi.

Şimşek diğer iki bileşene ilişkin şunları söyledi:

“Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.”