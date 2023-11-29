Suudiler Londra’nın en büyük havalimanına ortak oldu

İspanyol Ferrovial, Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow'a ait elindeki yüzde 25 payın yüzde 15'lik kısmını Fransız özel sermaye şirketi Ardian’a, yüzde 10'lık kısmını Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu’na satıyor. Toplam satış bedelinin 2,4 milyar sterlin olduğu belirtildi.

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İspanyol Ferrovial, Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow’a ait elindeki yüzde 25 hissenin iki ayrı yatırımcıya satılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Şirket açıklamasında, Heathrow Havalimanı’nın yüzde 15 hissesinin Fransız özel sermaye şirketi Ardian'a, yüzde 10 hissesinin ise Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) satılması yönünde taraflarla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Hisse satışının toplam değerinin yaklaşık 2,4 milyar sterlin olduğu duyurulan açıklamada, Ferrovial Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Luke Bugeja’nın “Son 17 yıldır, hissedarlarımızla birlikte Heathrow’un dönüşümüne katkıda bulunuyoruz.” değerlendirmesine de yer verildi.

Bugeja, şirketin, havalimanının kapasitesinin artırılması için toplam 12 milyar sterlin yatırım yaptığını kaydetti.

Heathrow Havalimanı, toplam yolcu sayısının bu yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artışla 59,4 milyona ulaştığını duyurmuştu.

KATAR, KANADA, SİNGAPUR, AVUSTRALYA, ÇİN

Satışın onaylanması halinde Ferrovial, havalimanının tüm hisselerini elden çıkarmış olacak.

Halihazırda, havalimanında Katar Yatırım Otoritesi'nin yüzde 20, Kanada emeklilik fonu CDPQ'nun yüzde 12,62, Singapur Varlık Fonu GIC'nin yüzde 11,2, Avustralya Emeklilik Fonu'nun yüzde 11,18, Çin Yatırım Kurumu'nun (CIC) yüzde 10 ve İngiliz Üniversiteleri Çalışanlarının Emeklilik Fonu’nun (Universities Superannuation Scheme) yüzde 10 hissesi bulunuyor. (AA)

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