Tekfen’in kurucusu Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti

Tekfen'in kurucusu Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında hayatını kaybetti. Ali Nihat Gökyiğit Tekfen'in yanı sıra TEMA vakfı kurucuları arasında da yer alıyordu.

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Türkiye’nin önde şirketlerinden biri olan Tekfen Holding’in kurucularından Ali Nihat Gökyiğit yaşamını yitirdi. Gökyiğit aynı zamanda, arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992 tarihinde TEMA’yı, yani Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın da kurucusu olarak biliniyor.

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT KİMDİR?

Ali Nihat Gökyiğit 23 Şubat 1925 yılında Artvin’de dünyaya geldi. Robert Koleji’nde eğitim alan Gökyiğit yükseköğrenimini Michigan Üniversitesi’nde inşaat mühendisliğinde yaptı. Türkiye’ye dönmesinin ardından Robert Kolej’den arkadaşı Feyyaz Berker ile daha sonra Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olacak olan Tekfen Holding’i kurdu.

Toplumsal Sorumluluk Faaliyetleri – Vakıf & Dernek / Mesleki Kuruluş Üyelikleri

TÜSİAD, Yönetim Kurulu üyeliği (3 yıl)

Gürcistan ve Kırgızistan Fahri Konsolosu

Türkiye-BDT İş Konseyleri Başkanlığı (10 yıl)

Karadeniz İş Konseyi Türkiye Temsilciliği (10 yıl)

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), Yönetim Kurulu Üyesi (15 yıl) ve Şeref Üyesi

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), Kurucu ve Mütevelli Heyet Başkanı (Tema Vakfı’nın çevre, doğal varlıkları koruma ve kırsal kalkınmaya yönelik ilk projelerini ve doğaya dost üretimler serisini, sponsorluklarını üstlenerek harekete geçirdi. Bunlardan “Camili Beldesi Sürdürülebilir Kalkınma Projesi” Johannesburg Dünya Zirve Konferansı’nda ödüle layık görüldü.)

İstanbul’da eşi adına yaptırdığı 50 hektarlık Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, bir eğitim ve araştırma merkezi olarak gelişiyor.

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren su, enerji, çevre ve doğal varlıklar ile ilgili pek çok kuruluşun faal üyesi olan Gökyiğit, her yıl İstanbul’da düzenlenen “3 Denizin Öyküsü” Enerji Konferansı’nın kurucusu ve eş başkanlığı yaptı.

Dünyanın en problemli coğrafyalarından olan Karadeniz, Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz’in 23 ülkesinin müzisyenlerini bir araya toplayarak kurduğu Tekfen Filarmoni Orkestrası dünya barışına hizmet eden en önemli kültür faaliyetlerinden biri oldu.

Gürcistan’da Fahri Vatandaşlık, Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü, Çukurova, Boğaziçi ve Gazi Osman Paşa Üniversiteleri tarafından “Fahri Doktora” unvanları verilen Gökyiğit, 1997 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırıldı.