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TOKİ kura tarihleri 2023: TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi illerde?

TOKİ kura çekimi takvimi paylaşıldı, 12- 24 Ocak 2023 tarihleri arasında 9 ilde yapılacak. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Yayınlanan kura takvimine göre 12 Ocak'ta Adana ile başlayacak kuralar, 24 Ocak'ta Isparta ile bitecek ve sonrasında yeni takvim yayınlanacak.

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TOKİ kura tarihleri 2023: TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi illerde?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 12-24 Ocak tarihleri arasında 9 il için yapılacak kura çekimi tarihlerini duyurdu. Kura sonuçları yarın Adana kura çekimi ile belli olmaya başlayacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

12-13 OCAK 2023: ADANA

13-14 OCAK 2023: ESKİŞEHİR

14-15-16-17 OCAK 2023: MERSİN

15 OCAK 2023: BİLECİK

16-17 OCAK 2023: SAKARYA

18-19-20-21 OCAK 2023: KOCAELİ

18-20-21-22 OCAK 2023: ANTALYA

22 OCAK 2023: YALOVA

23-24 OCAK 2023: ISPARTA

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

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