TOKİ kura tarihleri 2023: TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi illerde?
TOKİ kura çekimi takvimi paylaşıldı, 12- 24 Ocak 2023 tarihleri arasında 9 ilde yapılacak. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Yayınlanan kura takvimine göre 12 Ocak'ta Adana ile başlayacak kuralar, 24 Ocak'ta Isparta ile bitecek ve sonrasında yeni takvim yayınlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 12-24 Ocak tarihleri arasında 9 il için yapılacak kura çekimi tarihlerini duyurdu. Kura sonuçları yarın Adana kura çekimi ile belli olmaya başlayacak.
TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ
12-13 OCAK 2023: ADANA
13-14 OCAK 2023: ESKİŞEHİR
14-15-16-17 OCAK 2023: MERSİN
15 OCAK 2023: BİLECİK
16-17 OCAK 2023: SAKARYA
18-19-20-21 OCAK 2023: KOCAELİ
18-20-21-22 OCAK 2023: ANTALYA
22 OCAK 2023: YALOVA
23-24 OCAK 2023: ISPARTA
TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?
TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.