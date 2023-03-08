TOKİ sonuçları İzmir ve Afyon için belli oluyor

TOKİ kura sonuçları İzmir'de inşa edilecek 12 bin 400 konuttan 3 bin 479 tanesi kura çekimi, Afyon'da inşa edilecek 3 bin 169 konuttan bin 698 tanesinin kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. İzmir'de inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi 5 gün, Afyon kura çekimi ise 2 gün sürecek. TOKİ sonuçları için canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından takip edebilecek.

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Uygun fiyat ve taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar geçtiğimiz aylarda TOKİ konut başvurusunu gerçekleştirdi. Başvuruların sona ermesinin ardından kura sonuçları belli olmaya başladı. Tüm hafta boyunca devam eden kura çekimi bugün İzmir ve Afyon için gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

İzmir: 8-14 Mart/12.400 konut

Afyonkarahisar: 8-9 Mart/3.169 konut

Edirne: 11 Mart/1.363 konut

Kırklareli: 12 Mart/1.189 konut

Tekirdağ: 13-14 Mart/3.098 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ İLK EVİM KURA ÇEKİMLERİ YENİDEN BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi.

Açıklamada, “İlk Evim Arsa” projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi. AA