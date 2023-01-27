Trabzon’da ekmeğe bir zam daha

Trabzon’da bir yıl içinde 4 kez zam yapılan ekmeğe, 2023 yılının ilk ayında da 2 lira zam yapıldı. Dün 8 lira olan 400 gram ekmek, bugünden itibaren 10 liraya satılacak.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'da ekmeğe gece zammı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni yılın ilk haftasında ekmeğin 8-10 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmiş, “Ocak ve Şubat aylarında zam düşünülmüyor, daha sonraki aylarda da fiyatı muhafaza etmek için çaba göstereceğiz” demişti.

Ancak Trabzon Fırıncılar Odası dün geç saatlerde fırıncılara mesaj yoluyla ekmeklerin zamlı tarifelerini gönderdi. Trabzon'da dün 8 liradan satılan 400 gram ekmek, bugün itibari ile 10 liraya yükseldi.

GRAMAJI DÜŞÜRÜLDÜ, ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPILDI

Trabzon'da 2021 yılının Ekim ayında ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı ve 250 gram ekmek 2,5 lira oldu.

İki ay sonra Aralık ayında ekmeğin gramajı 210'a düşürüldü. 2022 yılının Nisan ayında 210 gram 3 lira oldu. Üç ay sonra Haziran ayında gramajı 200'e düşürülen ekmek 4 lira, 400 gram ekmek ise 8 lira oldu.

Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı aldığı kararla 2023 yılının Ocak ayının son haftasında ekmeğe 2 lira daha zam yaptı. 200 gram ekmek 5 lira olurken, 400 gram ekmek 10 lira, 16 lira olan 800 gram ekmek 20 lira oldu.

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