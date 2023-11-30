Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret tepkisi

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Türk-İş 24. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay asgari ücrete tek zam yapılmak istenmesine tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Türk-İş 24. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atalay, asgari ücrete az dediği için sendikalar tarafından mahkemeye verildiğini söylerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücrete tek zam yapılacağını söylemesine tepki gösterdi.

Atalay “Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin.” dedi.

STAJ MAĞDURLARI VE VERGİ AÇIKLAMASI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:

* Yoksullukta değil, refahta birleşelim. 20 bin lira maaş alan bir arkadaşımız sene sonunda 16 bin lira maaş alıyor. Ülkeyi yönetenlere sabahtan akşama kadar anlatıyoruz; çok alandan çok, az alandan az vergi alın.

* Şu ülkenin gündemin taşeron meselesini çıkarın. Bu işi takip etmeye sonuna kadar devam edeceğim.

* Çırak okulu mezunuyum. 70 ve 72 yılları arasında staj yaptım. O günkü hükümet bizim 2 yıllık stajımızı sigortadan saydı. O gün devlet daha mı güçlüydü? Benim 40 sene evel stajımı sayıyor da bugün staj mağdurlarının stajlarını niye saymıyor.

‘OY VERMEYE DEVAM EDERSEK SERMAYEYİ YENEMEYİZ’

* Bu ülkede sermaye hep güçlü. Sermaye siyasetle yol yürüyor. İmkanları var, gazeteleri var, televizyonları var. Meclis’te bir tane işçi kökenli vekil yok. Biz bu ülkenin yüzde 68’iyiz. Oyları vermeye devam edersek sermayeyi yenemeyiz.

* Şimdi yerel seçim var. Önceki seçimleri kazandılar. 23 yıllık iktidar; ekonomik kriz var, sıkıntı var, problem var yürüyerek seçim aldı.

* Bu sermaye güçten anlıyor. İşçiyi aşağılayan, sendikacıları irtibatsızlaştıran işverenler var. ‘İşçinin anası olur patronu olur ne sendikası’ diyor. Kaptı kaçtı, sonradan zengin olan işverenler var.

TEK ZAM TEPKİSİ

* Bunlarla kol kola yürüyen sendikalar var. Ben asgari ücrete ‘az’ dedim diye beni mahkemeye veren sendikalar var.

* Yıllardır asgari ücret görüşmelerine arkadaşlarımız katıldı. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin.

* O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 TL’yle bir hafta geçinemezsiniz.

* Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi.

* Ülkeyi yönetenlere bizi görmemezlikten gelmeyin diyorum. Bizi yok saymayın. 3 gün sonra oturduğunuz koltuklarda işçiler oturur. Bazı bürokratlar ben devletin sahibiyim zannediyor. Herkes için geçici bu iş.

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