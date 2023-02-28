Türk Ticaret Bankası satışa çıkarıldı

TMSF, Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98.4 oranındaki hissesini 380 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası AŞ’nin halihazırda TMSF’ye ait yüzde 98.4 oranındaki 10.7 milyar adet hissesini ihale yoluyla satışa çıkardı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 380 milyon TL olarak belirlenen ihaleye kapalı zarf usulü teklif yöntemiyle 21 Mart’a yapılacak.

10.9 MİLYAR ADET HİSSEDEN OLUŞUYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 4 Kasım 2021 tarihli kararıyla faaliyet izni verilen toplam 10.9 milyar adet hisseden oluşan Türk Ticaret Bankası AŞ için 20 Mart’a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye, banka kurucularında aranan nitelikleri haiz AŞ’ler katılabilecek. Katılımcıların iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmaması gerekiyor.

1913’TE KURULMUŞTU

1913’te Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kurulan ve 1937’de Türk Ticaret Bankası unvanıyla bankacılık faaliyeti gösteren banka, 2002’de kapatılmıştı.

Banka, 26 Mayıs 1997’de 820 milyon dolar zarar ile el konulup yüzde 84,52'lik hissesiyle TMSF'ye devredildikten sonra, 1998'de yapılan ihale ile 600 milyon dolar karşılığında iş insanı Korkmaz Yiğit'e satılmıştı.

İhalenin tamamlanmasının ardından polisin TMSF'ye yazılı olarak yaptığı başvuru ve sunduğu deliller ışığında ihalenin iptal edilmesine karar verilmişti.

1997-2000 tarihleri arasında yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynak aktarımına rağmen satışı gerçekleşmeyen bankanın, bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi 1 Temmuz 2001’de TMSF tarafından kaldırıldı.

Karar sonrası hisselerin yüzde 6'sına sahip çalışan ve emeklilerden oluşan Munzam Vakfı’nın hukuk mücadelesi başladı.

BDDK 2021’DE FAALİYET İZNİ VERMİŞTİ

Munzam Sandık, Danıştay’a kapatmanın finansal değil, siyasi gerekçelere dayandığını ileri sürerek karara itiraz etti. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu ise, 8 Kasım 2001’de sandık lehine kararı bozarak bankanın yeniden faaliyete geçmesini onayladı.

Devam eden süreçte dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Devlet Denetleme Kurulu aracılığıyla BDDK ya gönderdiği raporda yargı aşamasının uzayacağı ve tasfiye işleminin tamamlanması gerektiği önerileri sonrası Ağustos 2002'de tasfiye karar alındı ve 18 Kasım 2003'te başlayan tasfiye süreci hukuki problemler nedeniyle uzun sürecek dosyalar haricinde tamamlandı.

2021’de ise BDDK, Türk Ticaret Bankası AŞ’ye faaliyet izni verilmesi kararı almıştı.(REUTERS, SOZCU.COM.TR)

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