Vergi, harç ve cezalara zam yağacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılbaşında vergi, harç ve cezalara yağacak zam oranını belirleyen yeniden değerlemenin yüzde 58.46 olarak tespit edildiğini açıkladı.

Erdoğan SÜZER

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yıl başında vergi, harç ve cezaların maktu tutarlarına yüzde 58.46 oranında otomatik zam yapılması konusunda karar aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 12 aylık üretici fiyatları endeksini ekim ayında yüzde 58.46 olarak hesapladığına işaret eden GİB, bu hesaplama doğrultusunda 2024'te uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 58.46 olarak tespit edildiğini bildirdi. GİB kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yıl başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın YDO kapsamındaki vergi, harç ve cezaları yüzde 50 oranında artırma ya da yarıya kadar düşürme yetkisi bulunuyor.

EN AZ YÜZDE 58.46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim ya da ilave zam yetkisini kullanmaması halinde 1 Ocak 2024'ten itibaren kırmızı ışıkta geçenlerle hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 oranında aşanlara uygulanacak trafik cezası tutarı 951 liradan bin 507 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanıp ilk defa ceza alanlar 6 bin 441 lira para ödeyecek. Bu yıl iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 2024'te en az yüzde 58.46 zamlanacak. Emlak vergilerindeki artış ise yüzde 29.23'ü bulacak.

PASAPORT HARCI

Pasaport harçları ile yurt dışı telefon kayıt harçlarına temmuzda ikinci bir zam daha yapılmıştı. Yeni zamlarla yıl başından itibaren 1 yıllık pasaportların harcı 2 bin 397 liraya, 3 yıl ve üzeri pasaportların harcı da 7 bin 836 liraya çıkacak. Yurt dışından telefon getirenler kayıt için yıl başında 31 bin 700 TL ödemek zorunda kalacak.

Çevre ve Temizlik Vergisi de artacak

Yeni yılda YDO kapsamında yüzlerce vergi, harç ve cezanın maktu tutarları yüzde 58.46 oranında artacak. Zamlanacak vergi, harç ve cazalar arasında Çevre Temizlik Vergisi, MTV, Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları, Damga Vergisi, Özel İletişim Vergisi, trafik cezaları bulunuyor. Ehliyet, pasaport, yargı, noter ve diğer harçlar, araç muayene ücretleri, Vergi Usul ve Kabahatler kanunlarındaki cezalar ile Gelir Vergisi dilim ve tarifelerindeki tutarlar da ilk sıralarda yer alıyor.