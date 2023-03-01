Zemin kaynıyor o evler yıkılır

Ankara Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Bülent Kaypak, yapılacak yeni konutlar için uyardı. Prof. Kaypak "Artçı depremler devam ederken inşa edilen konutların temel ve kolonlarında sarsıntı kaynaklı ciddi hasarlar oluşur" dedi.

Erdoğan SÜZER

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Yaklaşan seçimlerin etkisiyle deprem bölgesinde başlatılan kalıcı konut inşaatlarına bilim insanlarından kritik uyarı geldi. Ankara Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Bülent Kaypak, artçı depremler devam ederken inşa edilen konutların temel ve kolonlarında sarsıntı kaynaklı ciddi hasarlar oluşacağını bildirdi.

ARTÇILAR DEVAM EDER

Konutların artçı depremlerin adeta kalbine yapıldığını belirten Prof. Kaypak, konutların yapımı için beklenilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede her 3 dakikada bir deprem olduğuna dikkat çeken Prof. Kaypak, “Bu büyüklükte artçı depremlerin devam ettiği bir ortamda kalıcı konut yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bunu bir çok bilim insanı da ifade etti. Kalıp atılıp beton döküldükten sonra yaşanacak 6 ve üzerindeki bir artçı sarsıntı, o temeli ve betonun yapısını bozar, kolonlar dayanıksız hale gelir. O zaman kalıcı diye yaptığımız binaları da yıkmamız gerekir. Kaldı ki bölge beşik gibi sallanıyor. Sürekli sallanan bir ortamda yapılan binaların sağlamlığı konusunda çok ciddi kuşkular oluşur. En az 3 ay beklenmeli” diye konuştu.

Sağanakta harç karılmaz

Prof. Bülent Kaypak, artçı depremlerin olduğu ortamda dökülen betonu, sağanak yağışta karılan harca benzetti. Adeta deprem sağanağı yaşandığı söyleyen Kaypak, “Sağanak yağmurda harç kararsanız beton bozulur, özelliğini kaybeder. Yer sarsılıyorken betonu temele, kalıba dökerseniz, kalıp titreyecek, salınım yapacak, betondaki çakıl aşağı inecek, duru kesim yukarı çıkacak. Betonun sağlam olma imkanı kalmaz” dedi.