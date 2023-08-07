Antalya Kaş Marina için istenen plan tadilatı reddedildi

Makyol-Setur ortaklığı olan Makmarin A.Ş. tarafından işletilen Kaş Yat Limanı’na (Kaş Marina) AVM, ticari alanlar, 2 yüzer iskele ile SPA merkezi eklemek için yapılmak istenilen plan değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğuyla reddedildi.

İsmail AKIN

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Antalya’nın Kaş ilçesindeki 487 yat bağlama kapasiteli, içerisinde butik otel ile ticari alanların bulunduğu ve 2 özel firmanın ortaklığında 2011 yılında yap-işlet-devret modeliyle 25 yıllığına işletilmeye başlanan Kaş Marina’da, karasal alanın yüzde 5’i olan inşaat izni oranının yüzde 8’e çıkarılmasına yönelik Kaş Belediye Meclisi’nde yaklaşık 3 ay önce oy çokluğuyla onaylanan imar planı değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine geldi.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesinde, Çevre Platformu Bileşenleri ile Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Kaş Yat Limanı İmar Planı Değişikliği’ne tepki göstermek için belediye önünde açıklama yaptı. Açıklamaya TKP, TİP SOL Parti de destek verdi.

Yaklaşık 2,5 yıldır gündemde olan projenin daha önce 2 kez Kaş Belediye Meclisi’nde görüşülüp reddedildiğini açıklayan Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, yaklaşık 3 ay önceki toplantıda ise oy çokluğuyla onaylandığını söyledi. Akoy, imar değişikliğine ilişkin söz konusu projeyle, Bucak Körfezi’nde bulunan marinada şu an 8 odalı otelin SPA merkezi ile 15 odaya, çekek alanı kullanılarak ticari alanların da iki katı civarına çıkartılacağı projede 122 ilave yat bağlama kapasitesi planlandığını açıkladı. Akoy, projenin denize ciddi zarar vereceğini belirterek, iptalini istediklerini belirtti.

“NEREDEYSE 2.5 KATI BÜYÜTÜLMEK İSTENİYOR”

Yeni imar planında halihazırdaki otel alanının genişletilmesinin istendiğini belirten Akoy, “Neredeyse 2,5 katı büyütülmek isteniyor. Batı tarafında otel alanı 2,5 katı büyütülürken, doğu tarafında halihazırdaki restoran ve kafelerin olduğu bölüme kadarki alan yapılandırılıp açık hava AVM’sine dönüştürülmek isteniyor. Bununla bitmiyor. İki tane daha yüzer iskele ekleniyor. 487 olan yat kapasitesi en az yüzde 25 olarak artırılıyor. Yüzde 50’ye kadar artırılabileceği plana not edilmiş durumda. Bucak Denizi’ni öldürürken, ekolojiyi bitirirken böyle bir planlanmanın çevreye ne tür etki olabileceğine dair bir açıklama yapılmıyor” diye konuştu.

“RANTTAN AYRIŞTIRILMIŞ ÇAĞDAŞ BİR İMAR PLANINA İHTİYAÇ VAR”

Kaş halkının bu imar planını istemediğini dile getiren Ahmet Murat Akoy, “Kaşlı 40 yıldan beri imar bekliyor. 40 yıldan beri imarı yapılmayan Kaşlının yerine 2 firmaya özel imar yapılıyor. Bu imar planı belki 1 saat sonra geçecek. Kaşlı yıllardır imar beklediği için arazisini paylaşamıyor, bölüşemiyor, evini yapamıyor ama 2 firma için imar planının geçilmesi bekleniyor. Bu planın geçmesini istemiyoruz. Ranttan ayrıştırılmış, çağdaş bir imar planına ihtiyaç var. Bu imar planı içerisinde marina yok” dedi.

MECLİS REDDETTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bugün yapılan toplantısında, CHP ve İYİ Partililerin oylarıyla Kaş Yat Limanı'nda yapılmak istenen imar planı değişikliği oy çokluğuyla reddedildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Meclis Üyesi Şafak Otuzaltı'nın ekranda oy kullanmadığı görüldü. Meclisi toplantısını izleyen Kaşlılar, plan değişikliği önerisinin reddedilmesi kararını alkışlarla karşıladı.