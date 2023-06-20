Bilirkişiden Zorlu’yu üzen karar

Zorlu Holding’in, İzmir’in gözde merkezlerinden Pasaport’ta inşa etmek istediği ve belediyelerin yüksekliği düşürerek onay verdiği gökdelen projesine karşı Şehir Plancıları Odası’nın açtığı iptal davasında önemli bir aşamaya gelindi. Bilirkişi heyeti, mahkemeye sunduğu raporda, 135 metre yüksekliğindeki gökdelene izin verilen imar planı değişikliğinin ve inşaat ruhsatının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Gökmen ULU

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Zorlu Holding'in, İzmir'in gayrimenkul değeri yüksek merkezlerinden Çankaya Pasaport’ta inşa etmek istediği ve mahkemelik olan gökdelen projesi hakkında bilirkişi heyeti raporunu hazırladı.

Şehir Plancıları Odası tarafından Konak Belediyesi'nin yaptığı plan değişikliğinin ve verilen inşaat ruhsatının iptali istemi ile açılan dava kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde çarpıcı saptamalar yer aldı.

Davanın görüldüğü İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, söz konusu projenin imar kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olduğu anlatıldı.

GÖKDELENCİLERE ÖZEL İMAR AYRICALIĞI

Raporda, gökdelen yapımı için verilen ruhsata dayanak gösterilen 1/1000 Ölçekli Konak Belediyesi Uygulama İmar Planının, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumsuzlukları anlatıldı. Konak Belediyesi'nin imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan bütünlüğüne aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, en fazla 8 kat yapılaşma planı bulunan bölgede, söz konusu gökdelen projesine ayrıcalık getiren düzenlemenin, planlamanın eşitlik ilkesine de aykırı olduğuna dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU

İzmir'in gayrimenkul değeri en yüksek bölgelerinden Konak İlçesi Akdeniz Mahallesi Pasaport mevkiinde gökdelen yapma girişimini ilk olarak 2008 yılında FETÖ'nün önde gelen finansörlerinden Ahmet Küçükbay'a ait şirket yaptı. Orkide Alışveriş Merkezi ve tütün depolarının bulunduğu alana gökdelen inşa etme projesi 2008 yılında Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisleri tarafından onaylandı. Ancak, değişikliğin yürürlükteki nazım imar planına ve mevzuata uyumsuzlukları nedeni ile inşaat ruhsatı düzenlenmedi.

İLK GÖKDELEN GİRİŞİMİNİ FETÖ'CÜ KÜÇÜKBAY YAPMIŞTI

15 Temmuz 2016'daki FETÖ Darbe Kalkışmasının ardından şirket el değiştirirken, söz konusu alanın yeni sahibi Ahmet Nazif Zorlu'ya ait Zorlu Holding oldu. Zorlu Holding, Avrupa'nın en büyük binasını inşa etmek sloganı ile yeni bir proje hazırladı. 146 metre yükseklikte gökdelen yapımı amaçlanan projeye, Konak Belediyesi'nin eski başkanı Sema Pekdaş döneminde 2018 yılında inşaat ruhsatı verilirken, bu olay da mahkemelik oldu.

ZORLU HOLDİNG İNŞAATA BAŞLAYAMADI

Şehir Plancıları Odası öncülüğünde açılan dava sürecinin tamamlanması beklenmeden belediyeden ruhsat alan holding, 2019 yılında projeyi hayata geçirmek için alışveriş merkezi ve tütün depolarının yer aldığı yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Başta meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere kamuoyundan tepki yükselince inşaat ilerleyemeden durduruldu.

“İZMİR'İN KALBİNE HANÇER”

31 Mart 2019'da Konak Belediye Başkanlığı görevine seçilen Abdül Batur, 2019 yılının Aralık ayında yaptığı açıklamalarda, “Konak her önüne gelenin binasını istediği yükseklikte yapabileceği bir yer değil. Bizim savunduğumuz şey kent estetiği, kentin değerleridir. Bu kenti korumak için görevdeyim” diyerek projenin şehircilik bilimine ve hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Batur, kendisinden önce görev yapan Sema Pekdaş'ın yanlış yaptığını dile getirerek, “İzmir'in kalbine hançer saplayacak bu gökdelen projesine izin vermeyeceğiz. Ocak ayındaki meclis toplantısında ilgili binanın ruhsatını iptal ediyorum. Ben mimarım ve Konak`ta kentin siluetini etkileyecek bir yapılaşma olmayacak” ifadelerini kullandı ve ruhsat iptali için hukuki çalışma başlattığını duyurdu. Batur, daha sonra, “Mahkemeden ne karar çıkar ise yargı kararını uygulayacağız” açıklamasında bulundu.

BELEDİYELER YÜKSEKLİĞİ DÜŞÜREREK GÖKDELENİ ONAYLADI

Fakat, yargı süreci devam ederken, Abdül Batur başkanlığındaki Konak Belediye Meclisi'nin 1 Mart 2021 tarihli oturumunda ilçedeki yapıların yüksekliği 134 metreye çekilerek tartışmalı gökdelene onay verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de Konak'ta gökdelen yapılanmasına geçit veren kararı, yükseklik sınırını 84 metreye düşürerek onayladı. 2021 yılının Haziran ayında ise Konak Belediyesi'nin, bir kat azalması ve tadilat değişikliği ile gökdelen inşaatına yeniden ruhsat verdiği ortaya çıktı.

TMMOB'TAN “ONAYLAYANLAR SUÇA ORTAKTIR” TEPKİSİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir il Koordinasyon Kurulu, gelişmeler üzerine belediyelere uyarı ve çağrıda bulunmuştu. TMMOB açıklamasında şöyle denilmişti:

“Süreç içerisinde ayrıcalıklı plan kararı getiren plan değişikliklerini onaylayanlar, imar planları arasındaki uyumsuzlukları gidermeyenler, plan notlarını parsel malikinin lehine değiştirerek onaylayanlar, usule aykırı yapı ruhsatı düzenleyenler, mevzuata aykırı ruhsatı iptal etmeyenler, mevzuata aykırı bir şekilde yapı ruhsatı düzenleyenler, ruhsata dayanak olacak imar planı değişikliği onaylayanlar, çevre imar bütünlüğüne aykırı kat yüksekliği ve üst ölçekli plan kararına aykırı plan değişikliğini onaylayanların bu suça ortak olduklarını yeniden hatırlatıyor ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

ŞEHİR PLANCILARI: KENT SUÇU İŞLEMEYİN

Şehir Plancıları Odası da belediye başkanlarının daha önce verdiği sözlere atıfta bulunarak, gökdelene onay veren imar değişiklikleri ve ruhsatın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kullanım Koşullarına aykırı olduğunu hatırlamıştı. Oda yönetimi, “Yapılanların açık bir kent suçu olduğunu ilan ediyor, tüm yetkililere sorumluluklarını hatırlatıyor ve hukuka aykırılıkların derhal giderilmesi konusunda uyarıyoruz. Tüm seçilmişleri ve bürokratları, yasalara ve meşruiyete davet ediyor, kanunsuz emirlere uymamaya çağırıyoruz” açıklamasında bulunmuş, gökdelen projesinin iptali yönünde gerekli işlemlerin yapılmaması halinde her türlü hukuki girişimde bulunacağını ilan etmişti.

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