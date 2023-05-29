Fikirtepe planları yine iptal edildi

2005 yılından beri gündemde olan Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşümün imar planlarına mahkemeden bir iptal kararı daha geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iptal kararı nedeniyle plansız kalan 357 bin metrekarelik alanı yeniden planladı. Gecekondu bölgesine 80 metre yüksekliğinde otel, AVM ve rezidansları inşa edilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'da yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm bölgesi Kadıköy Fikirtepe tekrar gündemde.

357 bin metrekarelik alanı kapsayan ve rezerv yapı alanı sınırları içinde kalan Kadıköy'ün Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinin 2'inci etabına ilişkin 2021 yılında onaylanan imar planları İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından 28 Eylül 2022 tarihinde iptal edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plansız kalan rezerv yapı alanı için yeni imar planı hazırlayarak itirazlar için 26 Mayıs 2023'te askıya çıkardı.

Plan açıklama raporunda, bugüne dek geçen süreçte müteahhit-arsa sahibi üzerinden yürütülen kentsel dönüşümün bazı aksamaları ve çözümsüzlükleri beraberinde getirdiği belirtildi.

Raporda “Kentsel dönüşüm sürecinde alanda oluşmuş bir takım problemlerin ve farklı sebeplerle oluşmuş mağduriyetlerin giderilerek daha sağlıklı bir kent dokusu oluşturmak amacıyla bu plan çalışması yapılmaktadır” denildi.

YÜKSEKLİK 80 METRE

Fikirtepe 2. Etap rezerv yapı alanlarının kentsel dönüşüm sürecinin acilen tamamlanabilmesi için mahkemenin iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden plan hazırlandığı aktarıldı.

Planda yapılaşma koşulları, imar transferleri ve donatı alanlarının üzerindeki belirsizlikler plan notları ile netleştirilerek uyuşmazlıklar giderildi.

Plana göre konut+ticaret alanında 1 milyon metrekarelik emsal inşaat alanı hesaplandı. Burada 10 bin 460 kişinin yaşaması öngörülüyor.

Toplam 357 bin 733 metrekarelik alanın yüzde 49'u yani 174 bin metrekaresi konut ve ticaret alanı oldu. Bu fonksiyona sahip alanlara konut, iş merkezleri, AVM, otel ve rezidanslar yapılacak.

Bina yükseklikleri de 80 metre olarak belirlendi. Alanın 5 bin metrekaresi idari hizmet alanı, 7 bin 500 metrekaresi cami, 5 bin metrekaresi hastane, 2 bin metrekaresi kültürel tesis, 4 bin metrekaresi sosyal tesis, yaklaşık 32 bin metrekaresi eğitim tesisi, 49 bin metrekaresi park, 78 bin metrekaresi de yol olarak planlandı.

1.ETAP PLANLARI DA İPTAL EDİLMİŞTİ

Rezerv yapı alanının 828 bin 777 metrekarelik 1.etabına ilişkin imar planları da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4.Dava Dairesi'nin Kasım 2022'de verdiği iki ayrı kararla iptal edilmişti.

Bakanlık bu alan için de benzer yapılaşma koşullarına sahip yeni planları 26 Ocak 2023'te onaylamıştı.

2005 YILINDA BAŞLADI

1970'li yıllarda gecekondulaşan Fikirtepe, 1980'li yıllarda gecekondu yasası kapsamında ıslah imar planları yapıldı. 2005 yılında özel proje alanı, 2007 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildi ve çalışmalar başladı.

2011'de onaylanan imar planları 2013 yılında mahkeme tarafından iptal edildi. Aynı yıl içinde riskli alan ilan edildi ve planları onaylandı.

2014 yılında acele kamulaştırma kararı alındı. 2013 tarihli riskli alan planları 2017 yılında değiştirildi.

2019 yılında da idare mahkemesi tarafından iptal edildi. Riskli alan kararı da 2016 yılında Danıştay tarafından iptal edildi.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı ilan edildi.

2021 tarihli rezerv yapı alanı imar planları da İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından 28 Eylül 2022'de iptal edildi.