Mozart’ın bestelerini yaptığı görkemli tarihi kale rekor fiyatla satılacak

Müzik tarihine damgasını vurmuş Avusturyalı ikonik besteci Mozart'ın evi olarak bilinen tarihi kale, açık artırmayla yeni sahibine kavuşacak.

Sozcu.com.tr

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18. yüzyılda yaşamış dünyaca ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın, Avusturya’daki kayak kenti Semmering’in eteğinde yer alan ve ikamet ettiği son ev olan tarihi kale satışa çıkarılıyor.



1130 yılında inşa edilen yaklaşık 900 yıllık meskenin, 3,7 dönümlük arazi üzerinde yer alan 26.909 metrekarelik alana yayılmış toplam 50 odası bulunuyor.

Kale, 15. ve 17. yüzyıllarda kısmen yeniden tasarlandı ve yıllar içinde Napolyon Bonapart, Papa Pius VI, Prenses Isabella von Bourbon-Parma ve İmparator Franz Stephan von Lothringen gibi ünlü ziyaretçileri ağırladı.

Kalenin fiyatı daha önce 378 milyon TL (13.127 milyon dolar) olarak belirtilmişti.

Mülk için 1 Aralık’tan itibaren teklifleri kabul edecek olan Sotheby’s International Realty’nin listesine göre, Schloss Stuppach adını taşıyan bu yapı, “Aşağı Avusturya’da hâlâ özel ellerde olan az sayıdaki binadan biri.”

Dört katlı mülk; sinema, kütüphane ve “geniş eğlence alanı”nın yanı sıra şapel ve zindan gibi benzersiz eski tarz seçenekler de dahil olmak üzere bir dizi olanakla öne çıkıyor.

Ayrıca müzik tarihinin de önemli bir parçası olmasıyla dikkat çekiyor. Mozart, bugün dünyanın en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü “Requiem”ini Schloss Stuppach’ta hazırlamaya başladı.

Ancak Mozart 1791’de 35 yaşında öldü ve son başyapıtı “Requiem”i yarım bıraktı.

Kalenin önceki sahipleri burayı “müzik performansları ve konferanslar için birinci sınıf bir cazibe ve etkinlik merkezi” olarak kullanmıştı ve şu anda kale, “kulüp salonu” ve “deneyim tiyatrosu” gibi bağımsız işletmelere de ev sahipliği yapıyor.

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