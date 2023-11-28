Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 28 Kasım 2023 Salı günü 2.013 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.873 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.937 TL.

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Altın, Fed’in faiz artırımı döngüsünün sonuna gelindiği beklentilerinin dolar ve tahvil getirilerini baskılamasıyla altı ayın zirvesini görmesinin ardından yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak %0.08 yükselerek 2.015,83 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artışla 2,014.20 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.857 TL, satış 1.873 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.849 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 28 Kasım 2023 Salı günü 18.730 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 3.112 TL, satış 3.175 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.136 TL. 39 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.808, satış 12.937 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.779 TL. 158 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 6.224 TL, satış 6.351 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.273 TL. 78 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.574 TL, satış 12.701 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.546 TL. 155 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.551, satış 12.678 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.518 TL. 160 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 KASIM 2023

Ekonomi uzmanlarının 28 Kasım 2023 altın yorumları: Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde güçlü görünümünü korurken yurtiçinde gram altın fiyatları DolarTL'nin de pozitif etkisiyle 1875TL seviyesini test ederek yeni bir rekora imza attı. Genel olarak ons altında yukarı yönlü fiyatlama isteğinin Kasım ayı sonuna kadar devam etmesi beklenirken bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme rakamları ve Fed'in faiz kararı için dikkate aldığı çekirdek PCE verisi önemle takip edilecek.

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1870TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1875TL ve 1880TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1865TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1860TL ve 1855TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.