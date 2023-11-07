Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 7 Kasım 2023 Salı günü 1.968 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.802 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.451 TL.

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Altın fiyatları, doların yükselmesi ve güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyerek bir haftanın dip seviyesine yaklaşırken yatırımcılar faizlerin gelecek seyrine ilişkin ipucu edinmek için Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere merkez bankası yetkililerinin yapacakları açıklamaları izleyecekler. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.33 gerileyerek 1,971.77 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.5 düşüşle 1,979.50 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.787 TL, satış 1.802 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.805 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 7 Kasım 2023 Salı günü 18.020 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.994 TL, satış 3.055 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.062 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.327, satış 12.451 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.477 TL. 26 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.992 TL, satış 6.114 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.124 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.107 TL, satış 12.228 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.249 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.079, satış 12.201 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.222 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 KASIM 2023

Ekonomi uzmanlarının 7 Kasım 2023 altın yorumları: Doların değer kazanmasına bağlı olarak emtianın düşüş yaşadığı gözleniyor. 1,973.85 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü gevşemeler görebiliriz. Önceki işlem gününde 1,971.60 seviyesinden kapanan ons altın için günlük kayıp %0.31 olarak gerçekleşti. ABD tahvil faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareket ons altını aşağı yönde baskılıyor. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan ons altın için RSI göstergesi 57.48 seviyesinde iken momentumu 99.49 seviyesinde.

Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 1,973.85 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1,976.60, 1,981.61 ve 1,984.36 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,968.84, 1,966.09 ve 1,961.08 destek seviyeleri olarak izlenecektir.