Altın fiyatlarında kısmi gerileme

Altın fiyatları, faizlerin zirveye seviyelere ulaştığı düşüncelerinin ve güvenli liman alımlarının azalmasıyla geçtiğimiz haftaki zirveye yakın seviyelerden geriledi

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları bugün doların güçlenmesi ve güvenli liman talebinin yavaşlaması nedeniyle neredeyse iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcılar faizlerin gelecek seyrine ilişkin ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere merkez bankası yetkililerinin yapacakları açıklamaları izleyecekler.

Öte yandan Fed yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurgunun öne çıktı. Bu durum başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili oldu.

FED TAKİP EDİLECEK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 1966 dolar seviyesinde işlem gördü. Altının gram fiyatı saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 1800 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 130 liradan satıldı.

ALTIN FAİZLERİ İZLEYECEK: GÖRÜNÜM OLUMLU OLABİLİR

Dünyanın en büyük metal üreticisi Newmont Corp.’un CEO’su Tom Palmer, Sydney’de Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, faiz oranlarının düşmesinin beklenmesi sebebiyle altının görünümünün 2024 ve 2025’te olumlu olduğunu söyledi.

Palmer, altının dünya çapındaki dalgalanmalar ve merkez bankası alımlarının desteğiyle 1900-2 bin dolar civarında tutunduğunu belirtti.