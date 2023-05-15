Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Mayıs 2023

Dolar, 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü 19.66 TL'den işlem görüyor. Doların Euro karşısında güç kazanması, Dolar/TL’yi yukarı yönde destekliyor. Önceki işlem gününde 19.6477 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç yüzde 0.35 olarak gerçekleşti.

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Dolar/TL paritesi geçtiğimiz haftayı 0,38% oranında yükseliş ile 19,57 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 19.41-19.75 olarak gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 19,75 ile tarihi zirve yenilendi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.66 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.966 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 15 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 15 Mayıs 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.60 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,90 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.