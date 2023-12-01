Gram altın fiyatlarında yeni rekor

Altın fiyatları, Fed'in faiz artışlarını durduracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yükselirken gram altın rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD’de açıklanan verinin enflasyonda düşüşe işaret ederek ABD’de faiz indirimlerine ilişkin beklentileri kuvvetlenmesiyle yükseldi.

Ons tarafındaki yükselişin ardından gram altın fiyatları da rekor tazeledi.

Ons altındaki yükselişte, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerle Fed'in faiz artırım döngüsünde zirveye ulaştığına yönelik beklentiler etkili oldu. ABD'de kişisel tüketim harcamaları ekimde yüzde 0,2 artış kaydetti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin talepteki soğumaya işaret ettiğini belirtirken bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

DOLAR GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

Dolar endeksi, dün yüzde 0,7 artışla günü 103,5 seviyesinden tamamlamasına karşın aylık bazda yüzde 3 azalışla son 1 yılın en sert aylık düşüşünü kaydetti. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi kasımda bir yılın en zayıf aylık performansını göstermesinin ardından saat 13.40 itibariyle yüzde 0,08 düşüşle 103.43 seviyesine geriledi.

Dolardaki kayıp ise altın fiyatlarını destekledi. Ons altın fiyatı kasımda 60 dolar yükselerek üst üste ikinci ayı artıda kapamasının ardından aynı dakikalarda yüzde 0,41 yükselerek 2 bin 44 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu yıl Fed'in faizleri yükseltmesi herhangi bir faiz getirisi olmayan altının düşmesine neden olmuştu. Ancak faiz indirimi beklentilerin güçlenmesi ve jeopolitik risklerin artması gibi gelişmeler son haftalarda altın fiyatlarını destekledi.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,66 düşüşle 1888 liradan tamamlamasının ardından yeni güne yükselişle başladı. Gün içerisinde 1908 lirayı gören gram altın fiyatlarında yeni zirve kaydedildi.

Saat 13.40 itibariyle gram altın 1900 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın 3 bin 111 lira Cumhuriyet altını ise 12 bin 403 liradan satılıyor.

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