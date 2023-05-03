Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Doların patronu, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), kararı oy birliğiyle aldı. Bu oran, son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.

Bir sonraki faiz kararı 14 Haziran tarihinde alınacak.

Fed gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifadeyi metinden çıkardı. Fed’in bu ifadeyi metinden çıkarması sonucu piyasalar hareketlendi. Açıklamada, gelecekteki adımların sıkılaştırma etkisine, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olduğu vurgulandı.

Fed ayrıca bankacılık sisteminin sağlam olduğunu belirtti.

ABD faiz vadeli kontratları, açıklamanın ardından Fed’in Eylül ayında faiz indirimine başlayacağını fiyatlamaya başladı.

PİYASA HAREKETLENDİ

Gün içinde yükselen altın fiyatları kararın ardından daha da arttı. Karar öncesinde 2 bin 24 seviyelerinde olan ons altın fiyatı kararın ardından 2 bin 35 seviyelerine ulaştı. Gram altın 1269 TL seviyelerinde işlem gördü.

Karar öncesi 1,04 olan Euro/dolar paritesi kararın ardından 1,07 seviyesine yükseldi. Bitcoin ise 28 bin 570 seviyelerinde yatay seyretti.

Hisse senedi piyasaları ise ralliye girdi.