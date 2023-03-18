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Fitch, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti.

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Fitch, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

Fitch’ten yapılan açıklamada, Türkiye’nin kredi notu ile görünümünün teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun “B” ve not görünümünün “negatif” olarak teyit edildiği aktarıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde mali ve kredi teşvikiyle kısmen dengelenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 2,5 ve 2024’te yüzde 3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. (AA)

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