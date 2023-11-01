Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi

Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed'in atacağı kararlara çevrildi. İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıkları kaynaklı oynaklık ise devam ediyor.

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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları öncesinde pozitif seyrederken, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıkları kaynaklı oynaklık devam ediyor.

Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed’in atacağı kararlara çevrilirken, son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bununla birlikte Fed’in aralık ve ocak ayındaki adımlarına ilişkin faiz artırımı olasılığı ihtimal dahilinde kalmayı sürdürürken, politika metni ve Fed Başkanı Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara yönelik olası sinyaller büyük önem taşıyor.

ARALIK VE OCAKTA YENİDEN FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ

Analistler, bugün ve cuma günü açıklanacak istihdam piyasasına ilişkin verilerin de para piyasalarındaki fiyatlamaları etkileyebileceğine dikkati çekerek, ekonominin beklenilen şekilde yavaşlamaması halinde Fed’in aralık veya ocak ayında yeniden faiz artırabileceğine ilişkin ihtimallerin güçlenebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,92 ile son 16 yılın zirvesine yakın seyretmeye devam ederken, ABD hükümetinin yılın son çeyreğine ilişkin borçlanma takvimini bugün açıklaması bekleniyor.

Analistler, dördüncü çeyrek için hükümetin borçlanma planını halihazırda sınırlı da olsa düşürdüğünü ancak borçlanmanın hangi vadeler üzerinde ne miktarda yapılacağı konusundaki belirsizliklerin yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini bildirdi.

EMTİA FİYATLARINDA GÜÇLÜ OYNAKLIK

Emtia fiyatlarında ise oynaklık güçlü kalmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı İsrail-Filistin çatışmasının devam etmesine karşın düşüş eğilimini üst üste üçüncü iş gününe taşırken, söz konusu seyirde ABD’nin petrol üretimini rekor seviyeye çıkarması etkili oluyor. Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 85,1 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.978 dolardan satılıyor.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi’nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,9’a gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi.

Euro Bölgesi ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde ise önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçüldü.

Analistler, bölgede enflasyonda görülen yavaşlamanın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika adımlarıyla uyumlu olduğunu kaydederek, bölge ekonomisindeki daralmanın sınırlı kalmasının yumuşak iniş ihtimalini artırarak risk iştahını beslediğini ifade etti.

Öte yandan, yarın İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Dün, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,64, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,47 yükselirken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

ASYA PİYASALARINDA SON DURUM

Asya pay piyasaları Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 0,97 ile son 10 yılın zirvesine çıkmasının ardından plansız tahvil alımı gerçekleştirdi.

BoJ’un dünkü kararlarının beklenenden daha güvercin kalması yen üzerindeki baskıyı artırırken, dolar/yen paritesi dün yüzde 1,7 artışla 151,73’e çıkarak son 33 yılın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Japonya’nın kur konusunda en yetkili kişisi olan Masato Kanda’nın, paritenin temel ekonomik nedenlerle hareket etmediğini ve gerekmesi halinde müdahale etmekten kaçınmayacaklarını belirtmesinin ardından parite gerileyerek 151,3’e indi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 geriledi.

DOLAR/TL YENİ GÜNE DE REKOR SEVİYEDEN BAŞLADI

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,58 azalışla günü 7.514,10 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,3077’den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,3200 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD’de Fed’in faiz kararı ve Powell’ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi PMI ve Jolts açık iş sayısı verileri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.480 ve 7.400 seviyelerinin destek, 7.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI

15.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

17.00 ABD, ekim ayı ISM imalat sanayi PMI ve Jolts açık iş sayısı

21.00 Fed’in faiz kararı

21.30 Fed başkanı Powell’ın konuşması (AA)

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