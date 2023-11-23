Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, faiz kararı beklentisi ne?

Dezenflasyonda kararlı adımla atılacağı mesajını veren Merkez Bankası faiz kararı için 250 puan artışla yüzde 37.5’e çekmesi bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım Perşembe günü saat 14.00'de açıklanacak. Merkez Bankası son beş ay aldığı faiz arttırma kararları ile toplam 2,650 bp faiz arttırmıştı.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı bugün açıklanacak. TCMB’nin politika faizinde beklenen 250 baz puanlık artışın yanı sıra son iki ayda sınırlı değişim yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde yer alabilecek yeni mesajlar da yakından izlenecek. Bankacılar PPK metninde yeni likidite adımlarına yönelik mesaj bekliyorlar. KKM hariç tutulduğunda TL cinsi mevduatın bankacılık sektöründeki toplam mevduata oranı son üç ayda 7 puan yükselişle %38’i aştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım Perşembe günü saat 14.00’de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE ?

Reuters anketine katılan 21 ekonomistin tamamı %35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler %37.5 ila %40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırma süreci, “seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma” kararları ile de destekleniyor. Tüketici fiyatları Ekim ayında giyim-ayakkabı ve konut ana harcama gruplarında yaşanan artışların öncülüğünde aylık %3.43 yükselirken, yıllık %61.36 oldu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Kasım ayının başında yapılan enflasyon raporu toplantısında, aylık bazda enflasyonda yavaşlamanın başladığını söylemiş; ancak enflasyon görünümünde belirgin iyileşme başladığını söylemek için erken olduğunu belirtmişti. TCMB tahminlerine göre yıllık enflasyon Mayıs ayında %70’nin biraz üzerinde zirve yaptıktan sonra 2024 sonunda %36’da gerileyecek. TCMB’nin politika faizini Kasım ayında 250 baz puan arttırmasını bekleyen kurumlardan biri olan Goldman Sachs’ın araştırma notunda 750 baz puan politika faizi artışı yapılan Ağustos ayından beri ülke içi ve dışındaki faizlerin üç aylık ortalamalara yaklaştığını belirtti ve ekledi: “Lira mevduat faizleri de son iki haftadır keskin yukarı yönlü trendine devam ediyor…

Piyasa faizlerine yakınsamanın alışılagelmiş ve faiz bazlı parasal sisteme dönüşün ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz.” TCMB verilerine göre yılbaşında %15.5 civarında olan sektördeki üç ay vadeli TL mevduatın ortalama getirisi 10 Kasım haftası itibarıyla %46’ya yaklaştı. Bu sayede TCMB’nin hala yürürlükte olan makroihtiyati tedbirlerin birçoğunu kaldırabilecek alana sahip olacağına da dikkat çekilen Goldman Sachs raporunda “Lira mevduat faizleri politika faizi artışları ve makroihtiyati tedbirler ile, özellikle de kur korumalı mevduat hesaplarının standart mevduat hesaplarına dönüşümü için hedeflerle desteklenecek.” Reuters anketine göre de TCMB’nin Aralık ayında da faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı %40 seviyesinde bulunuyor. Tahminler %40 ile %45 bandında yer alıyor. Ankette 2024 yılsonu için tahmin veren dokuz ekonomistin medyanına göre enflasyonun beklenen düşüşüyle beraber politika faizi önümüzdeki sene sonunda %35 seviyesine geri dönebilir. TCMB faiz kararını 23 Kasım Perşembe günü saat 1400’da açıklayacak.