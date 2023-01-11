Rusya Merkez Bankası yuan üzerinden döviz işlemlerine tekrar başlayacak

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alım satımlarına 13 Ocak itibarıyla yuan üzerinden tekrar başlanacağını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın 13 Ocak itibarıyla iç piyasadaki döviz işlemlerine tekrar başlayacağı belirtildi.

Döviz alım satım işlemlerinin yuan üzerinden yapılacağına işaret edilen açıklamada, ruble kuru üzerindeki etkisini azaltmak için alım satımların işlem günlerinde eşit oranlarda yapılacağı kaydedildi.

‘ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ VE İSTİKRARI ARTIRMAK İÇİN’

Rusya Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, döviz işlemlerine tekrar başlama kararı ile iç ekonomik koşulların istikrarını ve öngörülebilirliğini artırmanın hedeflendiğini bildirdi.

Petrol ve doğalgazda bütçe gelirlerinin bu ay eksi 54,5 milyar ruble düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle ocak ayında döviz satılacağı ve bunun için 54,5 milyar ruble değerinde fon ayrıldığı kaydedildi.

Dolar/ruble paritesi kararın ardından yüzde 1,48 düşüşle 68,7 seviyesine, Euro/ruble paritesi ise yüzde 1,2 düşüşle 74 seviyesinin altına indi.

RUSYA EKONOMİSİNİ DOLARDAN UZAKLAŞTIRIYOR

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna'daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan ötürü Şubat 2022'de döviz piyasasındaki işlemlerini durdurma kararı almıştı.

Ülkede bankalar ve şirketler yaptırımlar nedeniyle dolardan uzaklaşırken, ticarette başta yuan olmak üzere dost ülkelerin para birimlerinin kullanımı yaygınlaşıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, geçen ay yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nda yuanın azami pay sınırını yüzde 30'dan yüzde 60’a, altının azami pay sınırını ise yüzde 20'den 40'a yükseltmişti. (AA)

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