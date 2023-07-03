TL’de sert değer kaybı sürüyor

Merkez Bankası'nın rezervleri artış trendine girerken eşzamanlı olarak TL'deki kayıplar sürüyor. TL yılbaşından bu yana yüzde 28, faiz kararından bugüne ise yüzde 10 değer kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleri kurun seviyesini belirlemek için kullanılmasını bırakmasıyla birlikte rezervler artış trendine girerken TL ise eşzamanlı olarak sert değer kaybı yaşıyor.

İç veri gündeminde bugün haziran ayına ilişkin PMI verileri ile TCMB’nin 22 Haziran’da politika faizini 650 baz puan artırdığı toplantıya ilişkin PPK özetleri takip edilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında olası ekonomi ile ilgili mesajlar da izlenecek.

TCMB piyasa beklentilerini karşılamadığı için eleştirilen faiz artırımı sonrası ilk sadeleştirme adımını da menkul kıymet tesisi uygulamasında atmıştı. Adım mevduat faizlerinde sınırlı bir düşüş getirmişti.

TCMB hafta sonu ise bankaların şirketlerin döviz pozisyonuna ilişkin Merkez Bankası’na (TCMB) aylık raporlama yapmasına ilişkin yükümlülükleri 2024’e öteledi.

TL’NİN YILLIK KAYBI YÜZDE 28’İN ÜZERİNDE

Kamu kontrollü piyasa düzenine ilişkin regülasyonların hâlâ devrede olmasına karşın bankacılar ve yetkililer TCMB’nin haziran ayının üçüncü haftası itibarıyla rezervlerini döviz politikasında kullanmayı “tamamen bıraktığına” dikkat çekiyorlar. Süreç TCMB rezervlerini belirgin artırırken TL büyük bölümü seçim sonrası olmak üzere bu yıl yüzde 28’in üzerinde değer kaybı yaşıyor.

Dolar/TL bu adımların ardından yeni tarihi zirve olan 26.1 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Faiz kararından bugüne TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 09.36’da 26.06 seviyesindeydi.

DÖVİZ REZERVLERİNDE TARİHİ ARTIŞ

TCMB’nin döviz rezervlerini TL’nin değerini savunmak için kullanmayı bırakmasıyla birlikte net uluslararası rezervler 23 Haziran haftasında 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük artışını gerçekleştirdi.

Seçim öncesi TCMB rezervlerinin TL’nin olması gerekenden daha değerli tutulması için kullanılmasıyla ay başında rezervler tarihi dip seviyeye gerilemiş, net rezervler -5.7 milyar dolara kadar düşmüştü. Son artışla birlikte net rezervlerin 9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz” dedi.

YATIRIMCILAR DAHA HIZLI ADIMLAR BEKLİYOR

Piyasalarda yatırımcılar kamu kontrollü yapıdan tamamen uzaklaşmanın zaman alacağını gördükleri için süreci ve faiz artırım miktarlarını eleştiriyorlar ve daha hızlı adımlar bekliyorlar. Ekonomi yönetimi ise mevcut kamu kontrollü yapıdan uzaklaşılmasının zamana yayılarak gerçekleştirileceğine yönelik açıklamalarını sürdürüyor.

Haftanın kalanında enflasyon verileri öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alacak. Ayrıca bankacılar resmi tatil öncesi Hazine’nin açıkladığı borçlanma programında uzun bir aradan sonra ilk kez dolar cinsi iç borçlanma yer aldığına da dikkat çekiyorlar. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Merkez’den döviz bildirim yükümlülüğünü erteleme kararı