İBB’ye ait 4 taşınmazın, AKP’li belediyeye tahsisi istendi

İBB Meclisi’nin ocak ayı oturumlarının ilk birleşiminde Pendik’de mülkiyeti İBB’ye ait olan 4 taşınmazın AKP’li ilçe belediyesine 25 yıllığına tahsis talebi gündeme geldi. Talepler, AKP-MHP grubunun oyları ile daha sonra karara bağlanmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi ocak ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Oturumda, Pendik'te İBB'ye ait olan tahsis süresi dolan 3 taşınmazın süresinin uzatılması ve bir taşınmaz için de yeni tahsis talebi gündeme geldi.

Tahsis taleplerini gündeme ek teklif olarak sunan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz “Dolan sürelerin uzatılması için Pendik Belediyesi olarak İBB'ye defalarca yazdık ama yanıt alamadığımız için mecliste gündeme getirdik” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da tahsis taleplerini meclis günü öğrendiklerini kendilerine daha önce bilgi verilmediğini belirterek “Bize bilgi verilmediği için ret veriyoruz. Daha önce bilgi verilseydi yönetimle konuşur oybirliği ile geçirebilirdik. Artık komisyonlarda değerlendirilir” diye konuştu.

25 YILLIK TAHSİS TALEPLERİ

Karar alınmak üzere oy çokluğu ile komisyonlara sevk edilen tahsis taleplerinde Pendik Harmandere'de mülkiyetleri İBB'de bulunan 3964 ada 5 parseldeki antrenman sahalarının, 3961 park parselin sınırları içerisinde buluna 21 bin 275 metrekare tescil dışı alanın ve üzerinde bulunan tesislerin, Dolayoba Mahallesi 8727 ada 6 parselde buluna semt konağının, Kurtköy Mahallesi 9195 ada 2 parselde bulunan Kurtköy Semt Merkezi'nin 25 yıllığına Pendik Belediyesi'ne tahsis edilmesi istendi. Tahsis talepleri komisyonda değerlendirildikten sonra karara bağlanmak üzere tekrar meclis gündemine gelecek.

“BAKANLIK MÜFETTİŞLERİNİN YARISI İSTANBUL'DA”

Oturumda, denetim komisyonu üyeleri de seçildi. AKP'li Meclis Üyeleri Muhammet Kaynar ve Selim Bilmen ile CHP'li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu komisyona seçildi.

Üç meclis üyesi bulunan komisyonda dışarıdan 6 uzmanın çalıştırılması ve ücretlerinin İBB tarafından ödenmesi de karara bağlandı.

Uzman sayısı konusunda kısa süreli tartışma yaşandı. CHP Grup Sözcüsü Balyalı, önceki dönemlerde yıllarca denetim komisyonunda 2 uzman çalıştığını ve çalışmaların sorunsuz yürüdüğünü anlatarak “Şimdi ‘en fazla 6' denilerek yeni sayı belirleniyor. AKP, uzman çalıştırma konusunda polemiği devam ettirmek istiyor. Zaten İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin yarısı İstanbul'da. Biz teamülleri zorlamamaya özen gösteriyoruz, AK Parti'den de zorlamamasını rica ediyoruz” dedi.

Daha önce meclisteki mevcut ihtisas komisyonlarının dışında tartışma konusu olan çeşitli konuları incelemek üzere kurulan araştırma komisyonlarında dışarıdan uzman çağrılarak ücret karşılığı çalıştırılması tartışmaya neden olmuştu.