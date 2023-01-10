1.3 milyon yolcu garantisi verilen havalimanını 24 bin yolcu kullandı!

2022 yılında 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı'nı 24 bin 851 yolcu kullandı. Devletin cebinden 138 milyon TL çıktı.

Deniz AYHAN

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Açıldığı günden beri tutturamadığı yolcu garanti sayılarıyla gündemden düşmeyen Kütahya’daki Zafer Havalimanı, 2022 yılını da hezimetle kapattı. TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, havaalanının zarar karnesini açıkladı.

2022 yılında 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verilen havaalanını sadece 24 bin 851 yolcu kullandı. Hata payı yüzde 98, garanti ödemesi 6 milyon 847 bin 676 Euro ve güncel kurla 138 milyon TL oldu.

50 milyon Euro'ya mal edilen havalimanına, tutmayan garanti ödemeleriyle 2021 yılı sonu itibarıyla 52.8 milyon Euro ödenmişti. 2022 yılı sonunda da bu miktar 59 milyon 676 bin Euro'ya yükseldi.

Zafer Havalimanı’nın yapım maliyetinin 50 milyon Euro olduğunu belirten Yavuzyılmaz, 2012-2022 yıllarında şirkete yapılan garanti ödemesinin 59 milyon 676 Euro’ya yükseldiğini açıkladı. Havaalanı kamuya 2044 yılında devredilecek. Bu tarihe kadar şirkete ödenecek olan garanti ödemesinin mevcut koşullarda 208 milyon Euro'yu bulacağı hesaplanıyor..

YILDA 1.3 MİLYON YOLCU GARANTİSİ

Zafer Havalimanı’na ilişkin sözleşmeye göre yolcu garantileri iç hat giden yolcu servis ücreti olarak 2 Euro, dış hat giden yolcu servis ücreti olarak da 10 Euro garanti edildi. Açıldığı yıl 850 bin yolcunun garanti edildiği havalimanına ilişkin sözleşmede yıldan yıla garanti yolcu sayısı da artıyor. 10. yıl itibarıyla havalimanının yıllık garantisi 1 milyon 317 bin 733 yolcuya yükseldi.

Zafer Havalimanı’nın müteahhidi ve işletmecisi İC İçtaş firması da havalimanının kendilerine zarar ettirdiğini belirterek, 2021 yılının Ağustos ayında havalimanını satışa çıkarmıştı. İC İçtaş yetkilisi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı’nı satmak için teklifleri beklediklerini belirtirken, “Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenene havalimanını devretmeye hazırız” dedi. Keleş, devlet garantilerine rağmen, her yıl havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını söyledi.