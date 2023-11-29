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1 Ocak tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün?

31 Aralık Pazar akşamı için yılbaşı planları yapılırken merak edilen konuların başında ise 1 Ocak tatil mi geliyor. 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil takviminde yer alıyor. Hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili 2024 yılında 3 gün süreyle yapılabilecek.

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1 Ocak tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün?

2023 yılının son günleri yaşanırken, vatandaşlar 2024 yılına hazırlık yapıyor. 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Cumartesi’ye bağlayan gece tüm dünyada 2023 yılı neşe içinde karşılanacak.

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Pazar günü resmi tatil değil ancak isteyenler hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili 2024 yılında 3 gün süreyle yapılabilecek.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

TarihTatil
1 Ocak 2024Yılbaşı
9 Nisan 2024Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 202415 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024Zafer Bayramı
29 Ekim 2024Cumhuriyet Bayramı

 