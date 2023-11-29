1 Ocak tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün?
31 Aralık Pazar akşamı için yılbaşı planları yapılırken merak edilen konuların başında ise 1 Ocak tatil mi geliyor. 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil takviminde yer alıyor. Hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili 2024 yılında 3 gün süreyle yapılabilecek.
2023 yılının son günleri yaşanırken, vatandaşlar 2024 yılına hazırlık yapıyor. 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Cumartesi’ye bağlayan gece tüm dünyada 2023 yılı neşe içinde karşılanacak.
YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL? 31 ARALIK TATİL Mİ?
Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Pazar günü resmi tatil değil ancak isteyenler hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili 2024 yılında 3 gün süreyle yapılabilecek.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
|Tarih
|Tatil
|1 Ocak 2024
|Yılbaşı
|9 Nisan 2024
|Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
|10 Nisan 2024
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|11 Nisan 2024
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|12 Nisan 2024
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|23 Nisan 2024
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs 2024
|Emek ve Dayanışma Günü
|19 Mayıs 2024
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|15 Haziran 2024
|Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
|16 Haziran 2024
|Kurban Bayramı 1. Gün
|17 Haziran 2024
|Kurban Bayramı 2. Gün
|18 Haziran 2024
|Kurban Bayramı 3. Gün
|19 Haziran 2024
|Kurban Bayramı 4. Gün
|15 Temmuz 2024
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|30 Ağustos 2024
|Zafer Bayramı
|29 Ekim 2024
|Cumhuriyet Bayramı