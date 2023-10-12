12 yıl sonra kanseri yenen mühendis ihmal kurbanı

Muğla’da AYDEM'e ait yol ortasında bırakılan beton enerji direğine çarparak yaşamını yitiren Samsunlu inşaat mühendisi Osman Dinç toprağa verildi. Dinç'in 12 yıllık kanser tedavisinin başarılı şekilde sona erdiği ve ailesiyle tatil yaptığı ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesi, Boğaziçi Mahallesi Siteler Mevkii’nde 23 Eylül 2023 tarihinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, inşaat mühendisi ve profesyonel kayakçı olan 60 yaşındaki Osman Dinç, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Günbatımı Sitesi’nde tatil yapıyordu. Osman Dinç, sabah alışveriş için markete gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Ancak imar yolunun ortasına bırakılan AYDEM şirketine ait beton enerji direğine çarparak yaşamını yitirdi. Dinç, memleketi Samsun’da toprağa verildi.

CİNAYET GİBİ BİR KAZAYA KURBAN GİTTİ

Osman Dinç’in eşi Nurten Dinç ve çocukları, SÖZCÜ’ye yaşananları anlattı. Nurten Dinç, “Evimizde tatildeydik, eşim sabah alışveriş için 1 km ilerideki markete gitmek için yola çıktı. Daha sonra yolun ortasına bırakılan direğe çarptığını ve yaşamını yitirdiğini öğrendik. Şoke olduk. Eşim 12 yıllık kanser mücadelesini atlatmış, hayata yeniden tutunmuştu. Kanseri yendi, fakat büyük bir ihmalden kaynaklanan cinayet gibi bir kazada yaşamını yitirdi. Böyle bir ölüm, böyle bir ihmal nasıl olabilir, anlayabilmiş değiliz” dedi.

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Eşinin yaklaşık 20 yıl süresince Rusya, Kırgızistan ve Azerbaycan’da inşaat işleri yaptığını belirten Nurten Dinç, “Çocuklarımız ve aile olarak bu cinayetin peşini bırakmayacağız. Avukat akrabamız aracılığıyla tüm delilleri toplamaya başladık. O direk hala orada duruyor. Daha kaç kişi ölecek, üstelik köyün muhtarı yıllardır ‘kaldırın’ diye uyarıda bulunmasına rağmen. Bu bir kaza değil, cinayet. Eşim tam hayata tutunduğu sırada onu bizden aldı. Maddi ve manevi her türlü hukuk davası açarak, başta enerji şirketi AYDEM olmak üzere belediye ve hangi kurumun kusuru varsa dava açacağız. Bu işin peşini asla bırakmayacağız.” dedi.

3 HAFTA GEÇMESİNE RAĞMEN DİREK DURUYOR

Dinç’in yaşamını yitirdiği kazadan 3 hafta geçmesine rağmen yolun ortasında bulunan dev enerji direğinin hala kaldırılmadığı görüldü.

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, yol içerisindeki elektrik direğinin yol kenarına alınması için ilgili elektrik şirketine defalarca müracaat ettiğini belirterek, şunları söyledi:

– Bodrum ve Milas AYDEM (Aydın Denizli Elektrik Dağıtım A.Ş)’ye defalarca yazı yazdım, defalarca söyledim, ricada bulundum, dinletemedim. Direğin 2024 yılı içerisinde kenara alınacağını söylüyorlardı. Ne yazık ki olan oldu artık. Korktuğumuz başımıza geldi. Elektrik direği yol kenarına alınmış olsa belki de bu kaza hiç yaşanmayacaktı. Yetkililerin de bu direkle ilgili yapılması gerekeni başka canlarımızı da kaybetmeden bir an önce yapmalarını diliyorum. Önlem alınması için kaç kişinin ölmesi lazım?

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