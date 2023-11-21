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14 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Ankara’da protokol yolundan merkez istikametine ilerleyen 2 otomobilin kaza yapmasının ardından arkadan gelen diğer araçlar da kazaya karıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Toplam 14 aracın karıştığı kazada hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle götürüldü. (AA)

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