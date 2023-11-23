15 Temmuz davalarından 99 bin kişiye beraat çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe girişimi sonrası 696 bin 526 kişiye işlem yapıldığını açıkladı; “123 bin kişi mahkum oldu. 99 bin kişi beraat etti” dedi.

Başak KAYA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrası yaşanan adli süreçle ilgili bilançoyu paylaştı. TBMM'de bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında konuşan Tunç, “15 Temmuz darbe girişimi sonrası açılan davalar ile 696 bin 526 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 350 bini için kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. 123 bin kişi mahkum oldu. 99 bin kişi beraat etti” dedi. 27 bin 748 hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve gerisi hakkında da çeşitli kararlar verildiğini dile getiren Bakan Tunç, “Fiili darbe davalarında ise 4 bin 891 mahkumiyet varken 2 bin 870 beraat, 964 ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıktı” bilgilerini verdi.

‘HEP BENİ SIKIŞTIRIYORSUNUZ'

Tunç, TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili krizi için de “Hep Adalet Bakanını sıkıştırıyorsunuz. Benim sağ tarafımda Anayasa Mahkemesi, sol tarafımda Yargıtay ve Danıştay var. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar, terör suçları seçimden önce işlenmişse dokunulmazlık kapsamında mıdır?” yorumunu yaptı. Bakan, sorunun çözümü için “Kanunlarımızda yorum farkı nedeniyle tartışmalar ortaya çıkıyorsa bunu netleştirmek TBMM'nin görevidir” dedi. Tunç ayrıca “Türkiye'nin hukukun üstünlüğünde Zambiya, Ruanda, Gana'dan geri olduğunu söylemek kabul edilemez. Tweet atmak suç değildir ama atılan tweet suç teşkil ediyorsa yargının konusu olur” dedi.