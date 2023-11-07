16 kişinin öldü! Şoföre verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Gaziantep'te yolcu otobüsünün, kaza yapan araca müdahale edenlere çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada, otobüs şoförüne verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesinde sanığın, seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunduğu belirtildi.

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde 20 Ağustos 2022’de meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Diyarbakır isimli firmaya ait otobüsü kullanan Abdulkadir Memiş hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 21 Eylül’de tutuklu sanık Abdulkadir Memiş’e “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı.

Kararda, otobüsün kazadan önce solladığı itfaiye aracının görüntüsüyle ilgili hazırlanan raporda aracın 104 kilometre hızla hareket ettiği bilgisi yer aldı.

Araç takografının incelemesinde kaza esnasında araç hızının 130 kilometre olduğunun tespit edildiği belirtilen kararda, yolculardan G.E’nin, yolculuk sırasında şoförün sağa sola çok bakındığını, etrafındakilerle sohbet ettiğini, otobüsün hızı yüksekken kendi tarafındaki perdeyi düzeltmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği yönündeki ifadesine de yer verildi.

“YOLDA YAĞ VARDI” İDDİASI YALANLANDI

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı raporu ile kaza mahallindeki yolda yağ akıntısı olduğu yönündeki iddiaların yalanlandığı aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

“Sanığın seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunduğu, ifadelerde belirtilen tüm tehlikeli davranışları gerçekleştirirken herhangi bir kaza neticesinin meydana gelebileceğini öngörmesine rağmen, şoförlük bilgi ve deneyimine, içinde bulunduğu koşullara, önceki tecrübelerinin olumsuz neticelenmemesine olan güveni sebebiyle, ölüm ve yaralanma ile neticelenebilecek herhangi bir kazanın meydana gelmeyeceğine ya da meydana gelse dahi bu türden bir kazayı önleyebileceğine güvenerek hareketine devam etmek suretiyle, öngördüğü ancak gerçekleşmesini istemediği kazaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.”

YÜKSEK HIZDA PERDEYİ DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

Gerekçeli kararda, sanığın “birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına taksirle neden olma” suçundan üst sınırdan cezalandırılması gerektiği vurgulanarak, “Sanığın tanık beyanlarında yer aldığı şekilde dikkat ve özenle hareket etmesi gerekirken sürüş güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması, araç hızı yüksek olduğu halde perdeyi düzeltmeye çalışması, etrafındakilerle sohbet etmesi, kanuni hız sınırını aşması, trafik kazası uyarı levhası olduğu halde aracının hızını azaltmayışı nedeniyle atılı suçun bilinçli taksirle işlediği değerlendirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

İNDİRİME DÜŞÜLEN ŞERH

Kararda, sanığa indirim uygulanması görüşüne katılmayan mahkeme başkanının şerh gerekçesine de yer verildi. Mahkeme başkanı, gerekçesinde şunları kaydetti:

“Soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan tüm raporlarda asli kusurlu olduğu tespit edilen ve heyetimizce olayda bilinçli taksirle hareket ettiği değerlendirilen sanığın 16 kişinin ölümü ile birlikte 30 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği vahim olayda, her ne kadar sanık olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ise de olaydan sonra kazada yaralanan ve ölenlerin yakınlarının acılarının bir nebze olsun hafiflemesini sağlamaya yönelik müşteki ve katılanlara ulaşarak veya ulaşılmasını sağlayarak maddi ve manevi anlamda destek olmadığı, uygulamada iyi hal indirimi olarak belirtilen TCK’nın 62/1 maddesinde düzenlenen takdiri indirim nedenleri kapsamında sanık hakkında hükmolunan cezada indirim yapılmasının, belirtilen gerekçelerle oluşa, hak, adalet ve nesafet kuralları ile dosya içeriğine uygun olmadığı kanaatinde olduğumdan sayın heyetin aksi yöndeki görüşüne katılmıyorum.”