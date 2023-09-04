16 kişinin öldüğü felaket unutuldu, dere yatağına ev yapılıyor

Geçtiğimiz yıl mart ayında sel nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği Şanlıurfa’da felaketten ders alınamadığı ortaya çıktı. Daha altı ay önce 16 cana mal olan felaketi görmezden gelen belediye dere yatağına inşaat izni verdi...

Ahmet KAYA

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AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli önlemleri almamakla suçlandığı geçen 15 Mart’taki sel felaketinde, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Selden sonra yapılan açıklamalarda, özellikle dere yataklarının yerleşime açılmasını sağlayan imar değişikliklerinin felaketin hazırlayıcısı olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi de sel öncesinde gerekli altyapı düzenlemelerini yapmayıp, sele karşı önlem almaması nedeniyle eleştirildi.

DERE YATAĞINA İNŞAAT İZNİ

Selin en önemli nedeni olan, suyun akıp gitmesini sağlayan dere yataklarının inşaat alanına dönüştürülmesinin, aradan henüz 6 ay geçmesine karşın hemen unutulması tepkiyle karşılandı.

AKP'li Karaköprü Belediyesi, geçmişte 16 cana mal olan felaketi görmezden gelerek, Karşıyaka Mahallesi'ndeki dere yatağında konut inşaatı yapılmasına izin verdi.

“İŞİNİZ, GÜCÜNÜZ RANT”

Bu skandal imar değişikliğinin durdurulmasını isteyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından şöyle teki gösterdi:

“Şanlıurfa'da rant odaklı hareket eden AKP'li belediyeler, bu yılki deprem felaketinden, sel felaketinden de ders almadı. AKP'li Karaköprü Belediyesi, hiçbir şey olmamış gibi Karşıyaka Mahallesi'nde dere yatağına imar izni verdi. Şimdi dere yatağında bina inşası için çalışmalara başlandı. İnsan hayatını önemsemeyen böyle belediyecilik anlayışına yazıklar olsun! Göz yumanlar da bu suç ortaktır.”

Karaköprü Belediyesi'nin konut yapım izni verdiği Karşıyaka Mahallesi'nde daire fiyatlarının 5–7 milyon TL arasında değiştiği belirtiliyor.