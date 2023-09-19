19 Mayıs Gaziler günü mesajları… Şehitlerimiz ve gazilerimiz anılıyor

19 Eylül Gaziler Günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanını verdiği gündür. Türkiye'de "Gaziler Günü" olarak kutlanan bu anlamlı günde, vatan için canlarını ortaya koyan gazilerimizi onurlandırmak ve minnettarlığımızı göstermek için 19 Eylül Gaziler günü mesajları duygularımızı ifade etmekte yardımcı oluyor.

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19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanını verildiği tarihe atıfta bulunarak, şehit ve gazilere saygı ve minnet duygularını ifade etmek için ilan edildi. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

19 Eylül Gaziler Günü için kullanabileceğiniz mesajlar:

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Vatanımız için canlarını ve kanlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim için en değerli varlıklarımızdır. Onların sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyoruz.

Gazilerimiz, cesareti ve fedakarlığıyla bizlere örnek teşkil eden kahramanlardır. Onların sayesinde, bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşıyoruz.

19 Eylül Gaziler Günü, şehit ve gazilerimize olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

“Bu topraklar, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Onların sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

“Gazilerimiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını ve kanlarını feda eden kahramanlardır. Onların cesareti ve fedakarlığı, bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim için en değerli varlıklarımızdır. Onların sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.”

“Gazilerimiz, milletimizin ortak malıdır. Onların cesareti ve fedakarlığı, bizlere her zaman ilham kaynağı olacaktır. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, tüm gazilerimize saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz.”

“Gazilerimiz, vatanımızın ve milletimizin bekçileridir. Onların sayesinde bu topraklar huzur ve barış içinde yaşamaktadır. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

“Vatan için gözünü kırpmadan savaşan kahraman gazilerimize minnettarız. Gaziler Günü’nüz kutlu olsun!”

“Ülkemizin güvencesi olan gazilerimize sonsuz teşekkürler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gaziler Günü’nüz kutlu olsun!”

“Gazi olmak, vatan için en büyük fedakarlığı yapmaktır. Tüm gazilerimize saygı ve sevgilerimizle. Gaziler Günü kutlu olsun!”

“Gazilerimizin kahramanlığına, azmine ve fedakarlığına hayranız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gaziler Günü’nüz kutlu olsun!”

“Gazilerimize minnettarız, onların kahramanlıkları unutulmaz. Gaziler Günü’nüz kutlu olsun, sağlık ve mutlulukla dolu bir yaşam dilerim.”

“Vatan uğruna savaşan, gözünü kırpmadan tehlikeye atılan her bir gazi, milletimizin onurudur. Gaziler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.”

“Gazilerimizin her biri, ülkemizin güvencesi ve onur kaynağıdır. Sizlere minnettarız. Gaziler Günü’nüz kutlu olsun!”

“Gazilerimizin fedakarlığı ve kahramanlığı için ne kadar teşekkür etsek az. Gaziler Günü’nüz kutlu olsun, nice mutlu yıllar dilerim.”

“Gazilerimizin yaşadığı her an, vatanımız için verilen bir ömre bedeldir. Gaziler Günü’nüz kutlu olsun, sağlık ve huzur içinde nice yıllar geçirmenizi dilerim.”

“Vatan sevgisi uğruna mücadele eden tüm gazilere selam olsun. Gaziler Günü’nüz kutlu olsun, her zaman yanınızdayız.”

GAZİLER GÜNÜ NEDİR?

13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”

Sakarya Meydan Muhaberesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM’since Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” ünvanı verilmiştir.

19 Eylül, “Gaziler Günü” olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.