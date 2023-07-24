2 yıldır köylüler nöbet tutuyordu, Akbelen’de ağaç kıyımı başladı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de iki yıldır çadır nöbeti tutulan Akbelen ormanında maden sahasının genişletilmesine karşı mücadele eden İkizköylüler ve yaşam savunucuları, bu sabah erken saatlerde gelen onlarca jandarma ve TOMA'yı görünce şaşkınlık yaşadı. Çevreciler ve köylüler çektikleri videoları paylaşarak bu duruma son verilmesini ve kendilerine destek olunmasını istedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen ormanında Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için açılacak maden sahasında ormanlık ve zeytinlikleri korumak için iki yıldır nöbet tutan çevreciler ve İkizköylüler sabah saatlerinde gelen onlarca jandarma ve TOMA’yı görünce şaşkına döndü.

Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali'ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesine direnen köylülerin çadırlı nöbet alanına bu sabaha karşı saat 05.30'da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA sevk edildi. İkizköy’de nöbet tutanlardan Hasan Yorulmaz, “Kesim motorları ile Akbelen Ormanı'na girildi ve çamları kesmeye başladılar” dedi.

İkizköylü kadınlar yolun ortasına oturarak durumu protesto etti, ağaçların kesilmemesini istedi. Akbelen Ormanı savunucularından Esra Işık, “Bu vicdansızlıktır. Hepsine söylüyorum: Köyde doğmadınız mı, köy ne demek bilmiyor musunuz? Ne olur çıkın gelin” diyerek hep tepki gösterdi hem de destek talep etti.

“DESTEK BEKLİYORUZ”

İkizköy’de nöbet tutanlardan Hasan Yorulmaz, “Sabahın saat 05.30'unda, bir sürü askeri araç bir sürü jandarma ve kesim motorları ile Akbelen Ormanı'na girildi ve çamları kesmeye başladılar. Bizleri de ormana sokmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ben herkesten, doğaseverlerden, yurdunu seven insanlardan buraya destek bekliyorum” dedi.

AĞIT YAKARAK PROTESTO ETTİLER

Köylülerden Anıl Işık da ağaç kesimlerine başlandığını jandarmanın ormana girişi yasakladığını belirtti. Köylüler ağaç kesimlerini ağlayarak ve ağıt yakarak yolun ortasına oturarak protesto etti.

Çevreciler ve köylüler sık sık “Akbelen Ormanlarını vermeyeceğiz” sloganı atarken Muğla’nın Milas, Bodrum ve Marmaris ilçesinden sivil toplum kuruluşları ve çevrecilerin Akbelen’e gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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